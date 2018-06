2018年06月20日 04:10 中國時報 李承陽 報導

韓國創作團體「HYUKOH」,由主唱吳赫、吉他手林賢帝、貝斯手任童健、鼓手李仁雨組成,他們去年首度來台開唱,創下台北、高雄兩場售票都瞬間秒殺的紀錄,最近宣布將再度登台,不只帶著演唱會來,更受邀成為台灣音樂盛事金曲獎表演嘉賓,成員們都非常期待,希望可以讓更多人感受到他們與眾不同的音樂魅力。

HYUKOH讓歌迷等了1年多,上個月底終於推出新專輯《24 How to find true love and happiness》,不但空降台灣、泰國、新加坡數國iTunes專輯榜冠軍,有趣的MV也在網路上引起討論,連韓夯團WANNA ONE都曾公開表示非常喜愛他們的音樂。

新專輯主打歌〈LOVE YA!〉是HYUKOH第一首以戀愛為主題的情歌,歌詞寫道:「如果你的好友和真愛一起溺水,你會救哪一個?」吳赫說他會讓兩個人先猜拳,他會選擇救贏的那一個;童健表示兩個都要救。HYUKOH將在10月28、30日分別於高雄駁二LIVE WAREHOUSE、台北國際會議中心開唱。7月8日早上10點全台ibon售票系統開賣。

