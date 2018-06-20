關8攻蛋 橫山裕：沒來看母湯

關8成員橫山裕（左起）、錦戶亮、大倉忠義用台語打招呼。（盧禕祺攝）

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中國時報
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日本傑尼斯團體「關8」成員錦戶亮、橫山裕、大倉忠義19日中午抵台，宣傳最新精選輯《出類8萃》，並為9月的小巨蛋演唱會催票。

3人苦練台語想跟粉絲打招呼，當中橫山裕就用台語說：「第一次來台灣很開心，9月會再來開演唱會，沒來看母湯喔！都蝦。（不能沒來看喔！多謝。）」錦戶亮用中文說：「很開心可以這麼快再來台灣，大家可能知道，前天大阪發生了地震，對於台灣蔡總統在推特上的發文，真的非常感謝，身為大阪人，在此致上萬分的謝意。」地震當下3人分散東京各地工作，有立即聯絡親朋好友確認安全，所幸均無大礙。

小胖錄影片力挺

曾和關8在節目同台的林育群（小胖），昨也特別錄製影片支持，表示演唱會當天會找朋友一起去應援，還在臉書說自己要應徵最胖Dancer，錦戶亮笑說小胖看起來有變瘦，但若要請他當嘉賓，很怕歌藝被比下去，敬告：「千萬不能唱得比關8好。」

關8精選輯《出類8萃》封面是一個小嬰兒的臉，嬰兒臉是由所有團員們兒時照片的五官集合而成，跟專輯概念一樣，象徵集大成，不過團員們認為小嬰兒長得最像大倉忠義小時候。

除了3位團員來台，另外兩位丸山隆平、安田章大因為有私人行程也跟著飛來台，讓機場外守候的粉絲意外捕獲5位成員，團員村上信五昨日下午也從俄羅斯趕來，6人驚喜合體。

(中國時報)

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