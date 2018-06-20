FENDI有嘻哈 中二小鬼米蘭圈粉

2018年06月20日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

「小鬼」王琳凱自稱鮮少穿著西裝，出席FENDI 2019春夏男裝大秀時即選穿格紋西裝及條紋襯衫，帥氣中還帶點浪子般的痞氣。（CFP）

FENDI 2019春夏系列，創意總監Silvia Venturini Fendi女士找來藝術家Nico Vascellari聯手，秀場背景中飛舞的小惡魔及煉金術般的背景符號，為系列二元性主題埋下伏筆。（CFP）

人氣偶像團體NINE PERCENT成員「小鬼」王琳凱，於機場出發時以一襲FENDI FF Logo印花拉鍊背心及刺繡款運動鞋現身，搭配臉部搞怪表情包，圈粉力十足。（CFP）

代表品牌歷史的FF Logo被似塗鴉的手法再度演繹，並印製於材用防水布料或Tyvek人工合成紙質打造的裝束之上。（CFP）

整體系列翻玩義大利文中羅馬（ROMA）與愛（AMOR）、FENDI與惡魔（FIEND）等語詞，且不斷出現於服裝、包款細節，甚至模特的後腦勺上。（東方IC）

本季的FENDI男裝，是為男人心中的大男孩所準備，端看大秀前排請到的男團NINE PERCENT成員「小鬼」王琳凱，及自嘻哈節目出道的女饒舌歌手VaVa，就能嗅出徵兆。年僅19歲的小鬼，作為組合中唯一受邀參加米蘭男裝周的代表，機場時尚也毫不馬虎，一襲FF Logo印花拉鍊背心及刺繡款運動鞋，搭配臉部搞怪表情包，圈粉力十足。

探討男人個性及品牌DNA

在一片漆黑中揭幕的品牌2019春夏男裝大秀，有兩位微博粉絲數超過300萬人次的偶像加持，亦盡情釋放出男人心中趣味橫生的黑暗面。FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi女士這次找來藝術家Nico Vascellari合作，秀場背景中以霓虹燈管描繪的小惡魔與煉金術般的背景符號，為系列二元性主題埋下伏筆。

Fendi女士在接受《WWD》訪問時表示，這個系列是在探討FENDI男人的個性以及品牌DNA，會選擇與Vascellari合作，更是看重他作品中亦正亦邪、亦動亦靜的特性。在藝術家眼裡，義大利文中的羅馬（ROMA）被解讀為愛（AMOR）的表徵，品牌名稱FENDI則透著惡魔（FIEND）的含意，當這些字串化身印花圖騰，穿上FENDI的男人是時尚的殉教徒，但也有著被激起物慾的罪惡。

配件耍心機 召喚魔法陣

帶有對立性的元素，還呈現在布料、廓型的運用上，清透的網眼布料對比扎實的鮮豔棉麻，機能十足的防水夾克對比瀟灑的條紋褲裙，連代表品牌歷史的FF Logo都被似塗鴉的手法再度演繹。配件方面，束口水桶包在皮革底部加上品牌字串滾邊，運動涼鞋搭配五趾襪上的FIEND字樣，亦有些耍心機的惡趣味，新與舊、街頭與經典，FENDI在兩相氣場衝撞下，召喚出當代男人可隨意組合的新穎魔法陣。

(中國時報)