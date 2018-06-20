施柏宇想變Dr.施

施柏宇穿著義大利高級品牌Harmont & Blaine，展紳士品格。淺藍獵裝外套2萬500元，花領襯衫1萬500元，白色長褲1萬2500元，藍色Mocassino莫卡辛鞋1萬6500元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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21歲的施柏宇拍攝時裝毫不生澀，流露韓系美男味。Harmont & Blaine白色圓底襯衫1萬4500元，藍色休閒褲7980元，白色休閒鞋1萬2500元。（JOJ PHOTO攝）
Harmont & Blaine藍底紅花襯衫，1萬6500元。（ Harmont & Blaine提供）
Harmont & Blaine的H&B logo兩用帆布袋，1萬4500元。（ Harmont & Blaine提供）
Harmont & Blaine白底紅點襯衫，9980元。（ Harmont & Blaine提供）
Harmont & Blaine藍色Mocassino莫卡辛鞋1萬6500元。（ Harmont & Blaine提供）

就讀輔大化學系大三的伊林娛樂男星施柏宇，拍網劇《越界》走紅，戲中男男戀的曖昧情也讓粉絲垂涎秀氣「男色」，其實他也被男性示好過，高中曾在捷運站被陌生男子送花，讓他印象深刻；也曾收到「大叔」私訊請他喝咖啡，不過目前粉絲以小女生為多，還有個可愛的暱稱：「小哥哥」

有化妝品開發夢

小哥哥就讀化學系，被媒體稱作「最萌理工男」，施柏宇夢想未來能從事化妝品開發，自嘲「搞不好變成Dr.施！」對香水也頗有興趣，近期在學習基礎的調香製程，多方發展的他，也為演藝圈注入特殊新能量。

雖然初出茅廬，施柏宇演繹時尚便穩重吸睛，穿搭義大利高級品牌Harmont & Blaine，利用多種不同的色調，塑造出獨特時尚感，他談到穿搭時表示，雖還是學生，需考量經濟能力，但認為現在學生也蠻重視配件的質感，例如自己買過最貴的皮夾約1萬多元，可以使用很久。

最愛窄版西裝外套

窄版西裝外套是他的最愛，施柏宇說：「我喜歡在外套裡搭一件黑或白的素T，簡單明亮就能襯托原有氣質。」鞋子部分偏好牛津鞋、小白鞋、運動鞋等，方便與西裝外套做搭配。

(中國時報)

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