美麗聚場展覽 跨越虛擬和實體通路

2018年06月20日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

「涵藝術」創辦人兼執行長林暄涵昨在大陸藝術家岑龍畫作「守望」旁，解說作品。（蘇蔓攝）

newegg新蛋全球生活網與比漾廣場和未艾公寓合辦「美麗聚場」展覽，詳洽www.newegg.com.tw，或掃描QR code。（newegg提供）

「涵藝術」創辦人兼執行長林暄涵（右起）、比漾廣場董事總經理周寶文和攝影師Renee昨參加「美麗聚場」開展。（蘇蔓攝）

newegg新蛋全球生活網和永和比漾廣場首次以虛擬和實體通路攜手，昨（19日）起在線上、線下同步舉辦「美麗聚場」展覽，7月1日前展出「涵藝術」大陸藝術家岑龍的油畫，8月12日前有果陀劇場30周年劇照、女體攝影師Renee的作品；7月4日至8月31日移師台南「未艾公寓」，完成電商跨越藝術、百貨、精品民宿的創舉。

「岑龍經典作品複製畫展」精選2012年至2018年14幅畫作，包括名作花落自有花開時、仰望星空、遲暮銀灘等，「涵藝術」創辦人兼執行長林暄涵說岑龍筆下的人物幾乎光腳且身形壯碩，她以「守望」系列的畫作「守望」為例，漁婦的大腳象徵土地給人力量，守望土地收成、明年更豐收與家人回來。

原本是鋼琴老師的Renee投入攝影超過10年，音樂人許常德誇讚她是「會拍很內心、很有意思的攝影師」。近2年她拍的裸照作品包括自己的媽媽，吸引不少女性同好入鏡，贏得「女體攝影師」稱號。Renee認為作品拍得好壞不在於資歷或技術，而是「用心」去拍。

(中國時報)