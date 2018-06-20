2018年06月20日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

京華城北之特樂銀旗艦館，美國OASIS開門式浴缸（外開）130 x 60 x 95，8萬5000元，基本安裝費5000元。（京華城提供）

京華城北之特樂銀旗艦館，攜帶型沖水馬桶（電動豪華型），原價1萬1500元，會員價1萬900元。（京華城提供）

廣三SOGO的HENGSTYLE日本原裝血壓計HEM-7320，特價3280元。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO台隆手創館，日本利尻昆布染髮護色乳，1280元。（廣三SOGO提供）

看準台灣人口逐漸老化，百貨業者猛攻樂齡市場，京華城引進北之特樂銀旗艦館，結合商品、工作坊及物理治療館，成功吸引固定熟客；台中的廣三SOGO觀察到其主顧客均為40歲以上的族群，因此館內也均有提供熟齡客的專屬服務及商品。

樂齡族消費能力高

工研院預測，至2025年國內熟齡市場規模將達3兆5937億元，北之特樂銀總經理黃景瑞表示，目前各百貨都有設嬰幼親子樓層，卻缺乏了熟齡樓層，「其實長輩的消費能力都很高，不少都是不用靠中年的子女花費，8萬多的商品都直接下手。」該牌去年在京華城開設近170坪的旗艦店，是全台所有品牌中最大的熟齡體驗館，開幕近1年平均月營業額都有上百萬。

北之特樂銀旗艦館採滿千即送VIP會員制，每月可來館享用一次免費下午茶，平常到館也能享茶水招待，70歲的醫師娘郭女士就表示，每月都會跟朋友來旗艦館一次，喜歡品牌設計很貼心又實用，而且就算買萬元的攜帶型沖水馬桶也不手軟，直喊：「我們就是要實用的東西！」

硬體、服務比貼心

台中的廣三SOGO一直都有不少熟齡主顧客，以Smart Card當中就有40%為40歲以上的會員，業者表示，熟齡族群消費火力十足，平均客單都有約1到2萬元以上，所以館中除了提供老花眼鏡以外，還有針對行動不便的長輩顧客就有專人陪同逛街的服務，而且如護膝、昆布染髮劑等這些實用商品都相當受歡迎。

大葉高島屋同樣引進了北之特樂銀生活館以外，在館中也有多項專為銀髮族而設的設施，除了一般方便身障人士的電梯、坡道以外，更有提供人工肛門、人工膀胱清洗設備與免治馬桶的身障多功能廁所等，貼心的服務也讓客人20幾年來天天報到，當中像一位孫阿嬤每天早上都會準時9時出現，專櫃人員都會親切與其互動，直到晚上才會離開，可見除了硬體設施以外，百貨的服務也是吸客的一大要因。

(中國時報)