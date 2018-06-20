2018年06月20日 04:10 中國時報 隱地

和衡茂相交近一甲子，想不到最近竟然會成為他的出版人，而他，從小立志做作家，也經過了文藝青年時代……民國五十二年當我出版第一本書《傘上傘下》時，他就說，即將出版中短篇小說集《落花時節》，後來，《傘上傘下》印第二版，在書上還特為《落花時節》打出了「即將出版」的廣告。

新書廣告打了五十五年之後，此書終於將成為爾雅四十三周年時的社慶書，但書名改成──《昨日繾綣》。

我們經常通信時，彼此還是少年，印象裡，他透過當年的《自由青年》雜誌，得到了我的通訊地址。

每一個時代都有特產，現在的年輕朋友幾乎人手一支手機，而民國四十三、四年，那時的青少年流行交筆友，報章雜誌上到處都有「徵友欄」。衡茂和我，從兒童時期就愛投稿，他熟悉我的名字，我也熟悉他的名字，兩人都熱愛文藝，雖未見面，卻在信裡仍有許多話題可說。

最近他寄了一本民國四十四年十二月二十五日出版的《新新文藝》給我，打開目錄，居然看到自己用本名發表的一個短篇小說《三姊》，這篇小說已在我腦海中完全消失，但重讀一遍，確實是自己早年的習作，真高興衡茂還保有那麼古老的雜誌──《新新文藝》的創辦人為作家古之紅，原名秦家洪，當時是虎尾女中的國文老師，他於一九五五（民國四十四）年元月至一九五九年六月，前後四年半期間，共出刊五十四期，是臺灣早期眾多雜誌中定價最便宜的，每期僅售一元──當時採低定價一元的雜誌，還有一本由美國新聞處主辦的《今日世界》，和由農復會主辦的《豐年》雜誌，那兩本均負有宣傳使命，自然可不計成本。而《新新文藝》不同，壓低定價最根本的原因，無非五○年代的臺灣還是克難年代，物資匱乏，人們要填飽肚子就不容易，想要推廣精神食糧當然有其高難度，在銷售量沒有把握的情況下，古之紅只好採低價策略，他還自我解嘲地說：「我們是一群傻子，在我們傻頭傻腦裡，存在著一種很神奇的東西，是這種東西給我們力量和勇氣，那就是愛。」

憑著這股愛和傻勁，古之紅要在最貧瘠的泥土上種下一朵文藝小花──四年半期間，《新新文藝》培養了許多寫作高手，我還記得那時雜誌上正連載長篇小說《山城之戀》和《夢幻曲》，作者李牧華，正是我崇拜的作家，寫信到雜誌社，意外地，接到了對方回信，後來我們不但長時期通信，還在臺北見了面，成為我文藝青年時代第一位認識的作家。

在《新新文藝》上同一時期寫稿的還有紀弦、楊念慈、魏子雲、郭良蕙、師範、余之良、郭衣洞、藏冠華、朵思、陸百烈、桑品載、符兆祥和魏畹枝……其中不少位後來成為文壇重量級人物。

民國五十年前後，我的生活重心就是讀書、投稿、寫作……除了騎著一部老爺腳踏車四出訪友，更多的時間伏案斗室不停地寫信給文友，李牧華和林衡茂，還有桑品載和符兆祥，不久桑和符都進了政工幹校新聞系，一年後我也進了那所學校，成為他們的學弟。

此外，我的筆友還有林懷民和季季，以及東海大學畢業的侯門，他當年出版了一本頗為轟動的意識流小說《冬天的故事》，也成了我的崇拜者，不久他去了美國，中間還魚雁往返，但後來，先是失去了音訊，如今完全消失了蹤影。

或許因為，我們青少年的時代沒有手機，所以總是不停地寫信，不停地尋找新的筆友。一九六五年，文星書店蕭孟能要我為他蒐集並推薦七位優秀的青年作家，我開始大量地和邵僩、趙雲、曉風、康芸薇、江玲和舒凡頻繁地寫信，這期間，也偶爾接到林衡茂的信，知道他考進了《徵信新聞》（即後來的中國時報），成為斗南地方記者，或許是記者生涯忙碌吧，問他《落花時節》何時出版，他總說再過一段時日，他希望能多寫幾篇好小說，然後出版一本水準比較整齊的短篇小說集。

這樣拖著拖著，始終未見他的小說出版，而我因結婚、生子、退伍，又轉進社會，接編《書評書目》，創辦爾雅出版社，中間雖不時仍接獲衡茂來信，卻不再問他出書之事，因為我發現愛文學的朋友，其實兵分二路，一種孜孜矻矻，日夜寫不停，書也出不停，另有一類如早年的文學才子張白帆和舒凡，還有我的老友古橋、覃雲生、林衡茂……光說不練，年輕時對文學的狂熱，或因某種原因或突然對名利心看淡，出書，至多嘴上說說，就是不肯真的付諸行動，所以最近即將八十大壽的衡茂，突然對我說他想出版一本小說集和一本散文集時，真的頗讓我意外，不過我告訴他：「文學鼎盛的年代，要你出書，你卻一直拖著，可如今連臺北重慶南路整條書店街都幾乎快關光了，此時你想出書賣給誰？」

做了一甲子的筆友，老友想出本書，能不幫忙嗎？何況重讀他當年這些舊作，發現他寫的題材，透過他的小說，讓我看到自己的「大青春氣息」（符兆祥當年對我的評語），是的，衡茂小說裡的情節和人物都是我所熟悉的，雖然他代表鄉下，我代表都市，但我們的時代背景還是相通的，衡茂許多作品，刻畫的無非是貧窮年代小人物的悲憫，甚至發奮努力，為的只是希望等第一次領到薪水，能買部腳踏車送給自己，然後買隻烤雞，騎著自行車到青草湖，一個人坐在湖畔，大塊大塊的吃個夠……這背後透露的，是什麼樣的心酸，讓一個人的心志變得如此微渺？透過小說情節，他表達出來的道德觀也彷彿有一種氣味，那氣味一聞就知，那是屬於我們特有的「時代氛圍」。

有一天在電話裡，我突兀地問衡茂，「老兄啊，我們通了一甲子的信，我問你，到底我們兩個見過面沒有？」

衡茂說：「有一年，離你出版第一本書不久我和太太專程北上，特地到漳州街找你，適你外出，只有伯母在家，還留我們吃飯……」

「所以，你我其實根本一直未見過面。」

「應該如此。」衡茂說。

這樣說來更為離奇，從未見面，卻是老友。衡茂的確是我生命中一位奇特的朋友。我決定以爾雅之名，為他出版一本短篇小說集，以此書紀念我倆逝去的青春。

在為衡茂的書編輯和校對期間，有一股說不上來的興奮，彷彿又回到當年自己出版第一本書《傘上傘下》時的快樂，啊！那個追逐夢想的少年又出現在我面前。

(中國時報)