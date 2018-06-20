2018年06月20日 04:10 中國時報 郭箏

兩人出了森林，來到「銀莎江」邊的渡船頭。

候船亭是個小小的竹棚，裡面只坐著一個白衣白袍的中年人。

莫奈何正要往裡走，洪櫻桃卻忽然打了個寒戰，停下腳步。

「妳怎麼啦？」

「那個人……」洪櫻桃竟發起抖來。「我不敢近他的身。」

莫奈何大感奇怪。「妳怕他？難道他會捉妖的法術？」

「我不是怕他，是怕他身上的那柄劍。」

「原來妳怕劍？」

「普通的劍當然不怕，但他身上的那一把，絕對是全天下排名前五名之內的神兵寶劍。」洪櫻桃躲得更遠了些。「那種銳利的劍氣會刺穿我的骨髓，攪散我的道行！」

「原來妳也有弱點。」莫奈何心中暗喜，嘴上說著：「那要怎麼辦？我們總得搭渡船過江啊。」

洪櫻桃想了想：「你的那個破葫蘆現在倒有用了，讓我藏在裡面，就可以躲過那嚇死人的劍氣。」

莫奈何把葫蘆塞子拔了，櫻桃妖化作一縷紅煙，鑽了進去。

「師父說這葫蘆叫『鎖惡』，現在還真的鎖了一個惡。」莫奈何笑道。「裡面還好吧？」

「挺寬敞的。」櫻桃妖在葫蘆裡發出還算滿意的話聲：「就是有點猴尿騷。」

「妳以後乾脆就住在裡頭，免得人家誤會我們私奔呢。」

莫奈何緩緩走入候船竹棚，小心翼翼的跟那個白衣人打個招呼：「賢兄早啊。」

那人修眉鳳目，看上去十分溫文儒雅，但眼神流動之間，卻透出一種沉靜犀利、洞澈人心的光芒，渾似他僅用目光就能把對手洞穿。

「道長好。」淡淡的語氣，卻不失禮。

「賢兄尊姓大名？」

那人又只是淡淡一笑，轉目望向左方小丘。

莫奈何偷眼瞟向他腰間佩劍，那劍並無特出之處，黑柄黑鍔黑鞘黑穗，若看不仔細，還以為那只是一段鏽鐵。

莫奈何不懂江湖忌諱，莽莽撞撞的就想要開口詢問那劍的來歷，櫻桃妖卻似已知道了他的心思，在葫蘆裡猛踢了一腳。

莫奈何被她這麼一提醒，便把已到口邊的話語硬生生的嚥了下去。

這時左方煙塵騰捲，蹄聲如滾雷般一路響了過來。

白衣人輕輕嘆息一聲，像是在說「何必呢？」，起身走到棚外。（待續）

(中國時報)