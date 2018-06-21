年改三讀！軍公教警消 7月1日一起改！消費慘迎冰河期

2018年06月21日 04:10 中國時報 鄭舲 、 楊孟立 、 季節 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

圖為到了用餐時間，便當店似乎受到食品安全事件的影響，上門消費的民眾變少，老闆只能無奈的等待客人上門。（呂家慶攝）

根據國民經濟信心調查結果顯示，民眾對非耐久財的消費意願創下新低，軍公教年改7月上路後，消費意願恐再下探谷底。（范揚光攝）

上門消費的民眾變少，不少便當、外食店的老闆只能無奈的等待客人上門。（本報資料照片）

在民進黨人數優勢之下，軍人年金改革方案昨晚在立法院完成三讀，樓地板確定為3萬8990元。政務委員林萬億昨晚表示，行政院仍以7月1日軍公教年金改革同時上路為目標，沒有改變！另依外界推估，軍公教年改第1年，國庫至少省下400億元，換句話說，國內消費市場有可能失去400億元活水，在炎夏進入寒冬。

年改第1年 市場失400億活水

據行政院估算，公教年改上路第1年，調降18％優惠存款利率，就可為國庫省下310億元；依退輔會提供資料估算，軍改第1年，國庫可節省80.4億元。對經濟的影響恐有「乘數效應」，引發市場、產業量能萎縮與勞工薪資無法提升的惡性循環。

中央大學經濟系教授吳大任表示，退休軍公教收入大減，消費的影響層面還包括配偶、子女，甚至父母，也就是乘數效應加速擴大。

《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案歷經上周的馬拉松協商後，19日先二讀通過無爭議條文，至於起支俸率、18％優惠存款、遺屬年金、離婚配偶請求權等爭議性條文保留至昨日院會表決處理。

國民黨團昨早突襲占領議場主席台，在主席台前貼上「錯誤年改、拒絕背書」等標語杯葛議事。朝野協商未果，民進黨團於10時許排除藍委，雙方爆發零星衝突，10時40分恢復開會，歷經漫長發言與表決，在晚間11時20分完成三讀。三讀條文明定，軍人年金最低保障金額(樓地板)每月為3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55％，每增加1年加2％，所得替代率上限，軍官為90％，士官95％。

三讀條文也針對18％優惠存款訂出退場機制，若原領月退休所得（含18％優存）高於新制月退休俸，之間的差額將分10年平均調降，以減少衝擊，18％優存本金於第11年歸還。若原領月退休所得低於新制月退休俸或樓地板者，不受影響。

若領一次退伍金者，18％則在新制實施首年降為12％，分6年調降，第7年起將為6％，若每月退伍金與軍人保險退伍給付合計低於樓地板者，不受影響。另外，因公、作戰導致受傷、身心障礙或於軍改新制實施前年滿85歲以上的校級以下軍士官，支領退休俸或贍養金人員，18％也不受影響。

軍改三讀過關 國民黨拒絕背書

雖然三讀條文明定實施日期由政院決定，林萬億昨受訪表示，賴揆在立院答詢時，就是以7月1日上路為目標，他被要求督導國防部，退輔會以7月1日施行為目標，目前並沒有改變。

立法院國民黨團昨夜召開記者會，譴責民進黨，拒絕為軍改內容背書。國民黨團書記長李彥秀表示，軍改審議過程中，民進黨嘴巴講得是要讓年金如何永續，但很多條文都是跟年金無關的政治鬥爭，民進黨製造了更多的社會對立，國家欠軍公教警消一個道歉。

(中國時報)