沒廢死！邱部長請說到做到 聽聽被害家屬沉痛心聲

判10個死刑，也沒辦法原諒凶手！台大黃姓女高材生被朱姓男友殺害分屍，事發經過1個月後，遺體才修復完畢，家屬昨日上午舉辦告別式，黃女的哥哥表示，朱男家屬至今一句道歉也沒有，更沒有現身表達任何一點歉意。（中天電視提供）

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中國時報
呂筱蟬、／綜合報導

3起凶殘的分屍案接連發生，不少民眾歸咎於廢死，點名法務部長邱太三不簽死刑就滾蛋。邱太三20日雖表示，現今法務部政策沒廢死，執行死刑要非常慎重，且要按照法律程序，但事實是，邱自上任，從未執行死刑。昨天也是遭健身教練朱峻穎殺害分屍黃姓女子的告別式，黃女家屬痛陳，「凶嫌就算判10個死刑，也沒辦法原諒他。」請問邱部長，你聽到了嗎？別再說一套，做又是另一套！

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鄭捷之後 執行掛零

目前台灣在監死刑犯共43人，自從犯下北捷隨機殺人案奪走4條人命的鄭捷，在前總統馬英九卸任前火速執行槍決後，蔡政府至今從未執行死刑。

邱太三更曾說，「槍決不能解決問題。」但近1個月連續發生3起殺人分屍案，讓社會陷入恐慌，不僅被害家屬要求判死刑，網友們更群情激憤要政府執行死刑，網購業者「486」則在臉書嗆聲邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋」，要法務部立即恢復執行死刑。

邱太三昨在桃園參加法務部矯正廉能興革論壇時，對此回應，雖然政府在幾年前將2公約（指聯合國推動公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約）內國法化，但目前沒有廢除死刑的政策，也因為如此，所以對執行死刑要更慎重按法律進行。

對於近日的凶殺案，邱太三說，除感謝警方迅速偵破，可緩解民眾的恐慌外，檢察官也針對涉嫌者聲請羈押獲准，相信檢方會盡快蒐集事證給予後續法院判決，這是針對現階段案件速偵、速審，才是最重要的對策。

邱：一切依程序處理

邱太三表示，在執行死刑的問題上，法務部訂有幾個法律程序，也照著程序在走，網友或民眾對於近期發生的案件感到憤怒，在這些案件法院還沒在依法審判前，如果超越而且違反程序執行其他人的死刑，在道理上說起來也怪怪的，所以法務部會慎重按程序和法令執行死刑。

就在邱太三發表這番言論的同時，遭分屍的黃姓女子家屬正舉行告別式，黃女的哥哥說，最令黃家氣憤的是，朱男家屬至今一句道歉也沒有，更沒有現身表達任何歉意。

聽聽被害家屬最沉痛的心聲吧！邱部長請說到做到。

(中國時報)

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