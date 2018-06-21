2年未執行 羈押死囚達43人

近日連續發生3起凶殘的分屍案，不少民眾歸咎於廢死。圖為2016年內湖女童遭隨機砍殺，挑起社會「反廢死」浪潮，白玫瑰社會關懷協會號召千人上凱道，為兒童安全與「反廢死」發聲，並為近年來無辜遇害的孩童默哀。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

廢除死刑在台灣法界似成「顯學」，自王清峰擔任法務部長就陸續開會研討，歐盟更頻頻施壓，雖然法務部表態台灣有社會性和政治性的問題，如果貿然停止執行死刑，爭議會很大，但是2年多沒有令准死刑是事實，並造成看守所內羈押的死刑定讞被告達43人。

馬准兩公約 成廢死依據

2008年11月，由法務部、廢除死刑推動聯盟等團體舉辦「死刑存廢的新思維」，展開社會上廢死與否的激烈爭議。2009年馬英九前總統批准「兩公約」，並在人權團體運作下，即使「兩公約」並沒有完全廢除死刑，還是成了法院減少判死刑的重要依據。

法務部2010年底成立「逐步廢除死刑研究推動小組」，就廢除死刑議題凝聚民意共識，但社會上對廢除死刑仍存在重大反對聲音，民間推動廢死團體更以拒絕為法務部死刑政策的擦脂抹粉，集體退出推動小組。

歐盟頻施壓 窒礙難行

除內部對死刑的爭議，歐盟壓力也讓死刑「窒礙難行」；法務部在2015年6月5日執行6件死刑，引起歐盟聲明抗議，呼籲政府依國際專家在2013年3月審查台灣第1份人權報告後所作的建議，如同2006年至2010年4月那段期間所做，立即暫停執行死刑。

2016年3月，羅瑩雪任法務部長時，指示最高檢成立爭議死刑案件救濟審查小組，重新審查已定讞死刑案，前檢察總長顏大和就曾為涉學童陸正綁架撕票案的邱和順、追求少女不成加以殺害的王鴻偉等人提非常上訴。

親屬拒探望 活也煎熬

不僅如此，死刑犯也透過各種司法救濟管道尋求解決，但都遭駁回，但死刑犯執行關鍵在法務部長，所以自2016年5月10日捷運隨機殺人犯鄭捷槍決後，迄今未再執行槍決，本已累積42名死刑被告，加上2017年7月3日殺死前女友及女友母親的黃凱麟被判決死刑定讞，目前看守所中的死刑確定被告已達43人。

台南看守所去年過年前曾為5名死刑犯舉行面對面懇親，但多年來有2名死囚始終盼不到親屬來探望，分別是犯下新化母子命案的劉華崑、燒死祖孫3人的郭旗山，他們在獄中表現還算平靜，但一直未能伏法，也對他們身心造成煎熬。

(中國時報)

沒廢死！邱部長請說到做到 聽聽… 新聞透視－重大刑案速決 才能彰…

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