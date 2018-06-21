新聞透視－重大刑案速決 才能彰顯法治

2018年06月21日 04:10 中國時報 王己由

面對執行死刑爭議，法務部長邱太三明確說，法務部政策沒有廢死；重大刑案速偵速審，是重要對策。既然沒有廢死，法院判決死刑定讞案件，法務部長責無旁貸，就得依法，令准執行定讞的死刑案件；速偵速審更要速決，法務部長令准執行死刑才是依法行政，彰顯司法尊嚴。

近1個月先後發生3件分屍案，「廢死」議題再度浮上檯面，面對各界要求執行死刑聲浪，首當其衝就是負責審核和批准死刑執行的法務部長。

法治原則與依法行政，是民主憲政國家的重要原則，目的在確保國家行使權力時，會充分受到法律的規範，以避免國家侵犯人民權利。邱太三昨提到，兩公約已內國法化，目前沒有廢除死刑的政策，執行死刑有一定的程序和法令，也因此執行死刑要更慎重「依法行事」。

只是，民進黨黨綱中的「行動綱領」，有關自由人權部分提及「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢除死刑的可行性」。雖然沒有明確說要廢死，但民眾會把執政黨貼上「廢死」標籤並非無的放矢。而邱太三說到就該做到，依法真的去執行，而不是嘴巴說說應付輿論，或是講些冠冕堂皇的官話敷衍國人。

目前43位待執行的死刑犯，有24人判死刑確定在4年到9年；超過10年以上14人。其中，陳憶隆和黃春棋，2000年判死刑定讞迄今18年，是待執行最久的死刑犯。經過這麼長的時間如果找不出任何冤枉，恐怕已不是「慎重執行」可以帶過。

重大社會刑案，速偵速審固然是對策，但任何刑案，經法院三審判決有罪確定後，除非總統赦免，最重要的就是依法執行刑罰，才能彰顯法治，無期徒刑或有期徒刑確定發監執行，正是這個道理。

死刑既然是我國法定刑罰，在求其生不可得情況下，就沒有任何理由可拖延執行，否則破壞國家刑罰公平性，嗷嗷待執行的死刑犯，面對長夜漫漫，還知不知道有明天到來，更是心理煎熬。

(中國時報)