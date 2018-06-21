王清峰、邱太三 唯二未簽死刑令部長

2018年06月21日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

犯下台北捷運隨機殺人案的鄭捷伏法後，迄今未有死刑犯執行。圖為鄭捷遭槍決後，法務人員燒冥紙拜拜。（本報資料照片）

死刑執行攸關國家的明正典刑，最後令准把關的是法務部長，歷任法務部長無論是否贊成廢死，都曾令准執行，前法務部長王清峰因個人宗教信仰及信念拒簽執行令，因此下台，政黨再度輪替後，法務部長邱太三就任2年多也尚未令准死刑執行，成了第2位未簽死刑令的法務部長。

職司令准死刑的法務部長，即使個人理念偏向廢死，但掌國家名器，職責所在也不得不簽，其中也發生波折。城仲模在法務部長任內令准了周峋山、莊清枝等死刑執行，在大法官審查時，被民間司改會等團體批評執行程序有瑕疵，所以不適任大法官。

綠營執政的首任法務部長陳定南，在任內也令准包括鄭太吉在內的30件死刑，其中鄭太吉被最高法院判決死刑定讞19天就執行，曾是最快伏法的紀錄，直到北捷殺人的鄭捷在18天執行打破。

陳定南在任法務部長前就曾談及廢死議題，陳定南雖表達了盧正案因可能涉刑求冤案，一度後悔，但仍未阻礙他繼續執行，殺害雙親的林清岳也是在陳任內伏法。

接任的施茂林，任內也准了林盟凱兄弟的死刑令，2006年令准縱火犯鍾德樹的執行卻發生戲劇性的變化，因人權團體的抗議及提出釋憲聲請，法務部追回執行令槍下留人，之後拒簽死刑令，鍾德樹直到5年後，由部長曾勇夫准令伏法。

由於2006年施茂林拒簽死刑令後，2008年上任的法務部長王清峰「承接」了29名死刑定讞被告，看守所內死囚舍房人滿為患，社會要求王清峰依法執行死刑卻遭王以個人理念及宗教信仰拒絕，並因白冰冰及陸正父親陸晉德痛責而下台。

2016年，羅瑩雪卸任前9天，令准鄭捷死刑執行，創下判決定讞後最快執行紀錄，鄭捷也成為到目前最後1位執行死刑的被告。

(中國時報)