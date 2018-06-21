邱太三挨批 不做事就下台

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中國時報
／台北報導

法務部長邱太三表示廢死不是法務部政策，司改委員、兒童權益促進協會理事長王薇君痛罵邱太三：「不會當部長就下台」，她說重大案件速偵速審固然重要，但受害者權益保障難道不重要，如果槍決死囚無助於改善治安，她反問，槍決判決定讞的死刑犯，又會對國家社會造成怎樣危害呢？

警大教授、法務部逐步廢除死刑研究推動小組諮詢委員許福生則說，死刑不只是遏阻重大犯罪，也是讓那些罪大惡極之人，為其惡行負責。他呼籲法務部既然死刑制度仍存在，就應依法行政，執行已定讞、已無翻案討論空間的死刑犯槍決。

許福生表示，死刑的威嚇作用至今尚無法證明，但考量貼近人民的「法感情」，滿足被害人「應報」感情，維持人民對法律的信賴感，死刑仍是不可或缺的社會控制手段，可說是當前社會的「必要之惡」。

他強調，就算要朝廢死修法，也要找到替代制度，達到「不需要死刑，而有死刑」的效果，比如不得假釋的無期徒刑或死緩制度；政府也應創造廢死的社會條件。但在此之前，政府應依法行政，不能搪塞拖延。

連日來陪著分屍案家屬的王薇君更氣憤地說，司改國是會議結束後，政府為被害人做了什麼努力？邱太三承諾改善被害人權益，但為何10個月過去了，包括小燈泡的爸媽在內，幾乎所有被害人及家屬感受不到任何改變。

(中國時報)

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