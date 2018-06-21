法官濫用免死金牌 理由千奇百怪

2018年06月21日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

去年7月絞殺母女的惡男黃麟凱遭判死定讞後，最高法院對於死刑上訴案件的挑剔，幾乎是雞蛋裡挑骨頭，千奇百怪的撤銷理由，例如沒有調查傷者是否救火受傷，死者皮包有沒有2000元、是否被搶走？甚至連凶手學歷有無調查、有無教化可能等，都讓民眾質疑法官是想逃避判死刑的社會責任，台大法律系教授王皇玉因而建議以「量刑情狀鑑定」取代教化可能的鑑定。

受限兩公約嚴格限制，怎樣標準才會判死?殺死一、二人是否可逃死刑？在公共場所隨機殺人才會判死嗎？殺人後姦屍或分屍，是否會遭拆開各自判決影響刑度，這些量刑理由，每個法官各吹各的調。

凶手有沒有教化可能？是否為精神障礙有無鑑定？凶手犯行有沒有達到最嚴重的程度，都成為最高法院判死與否標準，也因此凶手在看守所抄寫佛經及讀聖經、法庭內下跪道歉、學校就學成績良好，都成為免死金牌，或獲得撤銷死刑發回更審的機會。

男子翁仁賢除夕夜縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，歷審均判死，但最高法院指責高院沒有讓鑑定人進行「證人具結」，也沒有調查傷者是否救火時受傷，翁男有無持刀追砍家人，因此撤銷死刑發回高院更審。

再者，槍擊要犯陳勇志和冷血殺手陳福祥，分別持槍殺害2人，歷審均遭判處死刑，但上訴到最高法院後，合議庭以恐有再教化、矯治可能、所為是否為情節最重大之罪，甚至認為原審未釐清其學歷等，將案件撤銷發回更審，讓網友氣得又大罵「恐龍法官」。

(中國時報)