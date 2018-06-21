內需寒冬 逾7成民眾縮衣節食

2018年06月21日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

越來越多民眾會在便利商店購買餐點，並在店內食用。（本報資料照片）

國泰金控昨公布最新「國民經濟信心」調查顯示，民眾對景氣現況樂觀指數為負28.1(樂觀減悲觀比例)，創近17個月低點；值得注意的是，調查顯示，受到經濟信心下滑及油價上漲，逾7成台灣民眾會選擇縮衣節食。學者示警，7月1日公教年改上路後，隨著「邊際消費傾向」再降低，將抑制民間消費，包括百貨公司、網購、零售業績等民生消費無一倖免，將受衝擊，對已慘澹的內需市場，將雪上加霜。

經濟信心 創17個月低點

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，所謂「邊際消費傾向」是指一定金額的收入增加，會帶動固定百分比的消費開支增加，反之，消費開支則會減少。

他預期7月1日年改上路，軍公教人員因退休後收入減少，需存更多錢，「邊際消費傾向」將隨之降低，此自然抑制民間消費的成長，而油價上漲對其他消費項目的排擠效應，對內需，更是雪上加霜。

國泰金控經濟研究處協理陳欽奇表示，倫敦布蘭特期油每桶最新報價為75美元，近1年來漲幅已超過17%，油價上漲將引起一連串的經濟效應；由於民眾薪資固定，消費支出減少是首當其衝。

油價漲 消費支出受衝擊

國泰金控調查指出，因應油價上漲，有28.7%受訪民眾會先刪減衣服、鞋子以及化妝品消費，陳欽奇表示，百貨公司、網購、零售業績將受到最大影響；其次，24.3%的民眾會降低旅遊支出，20.7%的民眾會先減少各類餐飲消費，17.5%則節省3C產品消費。中央大學台經中心主任吳大任也分析，油價上漲，通常瓦斯也跟著漲，民眾扣除汽、機車必要油錢支出後，肯定會排擠其他消費支出，再加上各產業與石油能源關聯性高，以台經院每月公布的消費者信心指數（CCI），幾乎全面下滑，現在不只油價上漲，中美貿易戰一觸即發，預期下星期要公布的6月CCI結果，恐怕更悲觀。

國泰臺大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，油價走高，央行升息壓力略增外，若7月6日陸美貿易戰真開打，將會影響我國出口成長率的表現，甚至可能出現負成長；團隊估台灣今年經GDP將有下修的壓力。

(中國時報)