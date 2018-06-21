逾7成民眾縮衣節食！新聞透視－年改引發消費大斷崖 重振難

立院臨時會20日挑燈夜戰處理軍改案，國民黨立委在議場外對阻擋失利鞠躬致歉。（張鎧乙攝）

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中國時報

立法院三讀通過軍人年改革案，軍公教年改新制即將上路，蔡政府聲稱可以延後相關年金20～30年後破產，依據推估，僅公教改革前兩年，國庫可以省下上兆元，這筆錢看起來很大，但與社會長期穩定相比，只能算短利，政府帶頭做激進改革，造成世代對立，衝擊國內消費，萎縮的國內消費市場，不知何時再能重振！

蔡英文總統說，「台灣經濟目前處在過去20年來最好狀態」，但眼下軍公教年改新制實施，就有可能造成「消費大斷崖」，軍公教每月退休俸被刪減金額多則3萬，少則數千元，勢必節衣縮食。根據政院資料推估，軍人年改1年政府少支出80億元；第1年調降公教人員18％優惠存款利率，國庫即可省下310億元利息，加上第2年18％歸零、所得替代率分10年調降至60％，國庫共可省下約1兆4000億元，但也極可能形成另一股消費不振的年改「悶經濟」。

年金改革不是不可行，但要看改的是理論還是實際，剛辭掉國策顧問的朱武獻認為「年金改革應積極開源、緩和節流並行，大破如無輔以大立，則改革徒增動盪」。國內消費已經因兩岸關係欠佳，觀光旅宿業進入冰封期，值此之際，政府同時推動軍公教改革，施政未能全面觀照，人民只能受苦。

馬政府2013年以租稅公平正義為名，復徵證所稅的失敗案例可為蔡政府殷鑑，證所稅復徵後短短2年多又廢除，結果造成嚇跑中實戶及大戶，股市長期量能不足，證明執政不能光靠理論。

蔡政府自認經濟前景看好，大砍年金預算，國庫好像是賺到了，但上兆元年金的反撲力道又豈止上兆元，特別是籠罩在陸美貿易戰可能有失控的不確定風險下，全球都戒慎恐懼，一旦年改引發「消費大斷崖」骨牌效應，將台灣置於經濟倒退的風險中。果如此，整體來看，有賺嗎？

(中國時報)

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