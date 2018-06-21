觀光業等嘸人 餐飲業剉咧等

2018年06月21日 04:10 中國時報 張妍溱 、 楊樹煌 、 賴佑維 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

軍公教人員的因年改減少收入，也連帶影響到旅遊與餐飲產業，今年端午節假期，台中市知名粽子業者的業績大幅縮水，加上連日大雨的衝擊，日月潭、墾丁、慈湖等知名景點的遊客大減，飯店業者憂心軍改2年改上路後，情況會更糟。

在台中市有「餐飲華爾街」之稱的公益路商圈為餐飲一級戰區，近年面對景氣不佳、店租金不斷飆升，包括排隊人氣餐飲名店傳出走潮；曾獲台中市「金粽獎」冠軍的知名肉粽業者表示，今年粽子禮盒訂單和去年比起來少了許多，原本正常版禮盒10顆粽子，約650至1200元，今年民眾購買量減少，一次僅買2至3顆，端午節送禮買氣明顯變淡。

一家義式餐廳店長說，以往單月平均可吸客1萬人次，但現在大家省荷包，業績不如以往，更不敢想像7月之後的餐飲大環境變差，只能以高CP值的早午餐來吸引客戶持續上門，大嘆「生意歹做」。

今年端午節連假，南投縣觀光產業界包括餐飲、住宿、搭船遊湖等也受軍改年改將上路與天候影響，遊客大幅銳減，較以往連續假日相比，至少減少4成以上，業者叫苦連天。

日月潭旅遊業者劉啟航透露，端午連假住宿退房至少4成，成為退房率最高的1次；且現在陸客不來，只仰賴國內客人，受天候影響，搭船遊湖的少之又少，只能用個「慘」字形容。

端午節當天慈湖遊客人數2072人、角板山1671人，與去年端午節相比，慈湖人數有3850人，角板山2944人，遊客人數明顯下滑。當地旅宿業者抱怨，軍公教退休人員退休金被砍，也是導致出遊人數銳減、讓人不願出門的原因。

墾丁福華飯店指出，今年端午連假的業績較去年下滑2成，主因雖是連日大雨，但從年初至今在回叩老顧客時，發現不少客人抱怨年改、軍改上路後錢變少了，消費要節制，考慮比較多。這個現象還待觀察中，就怕只會更壞，不會更好。

(中國時報)