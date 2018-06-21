百貨業績掉5成 祭優惠殺重圍

2018年06月21日 04:10 中國時報 張妍溱 、 林瑞益 、呂筱蟬、 葉臻 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

公教年改、軍改接續進行，軍公教荷包縮水，影響消費意願，加上陸客不來等衝擊，百貨業者的憂心果然成真，今年母親節檔期與去年相比，高雄市的百貨公司與商圈業績至少掉50％，台中市百貨公司的成長力道，也大不如前，只能藉由推出優惠、周年慶與縮短大改裝周期，盼殺出重圍。

高雄市新崛江商店永續發展協會總幹事楊翔茗20日說，與去年同期相比，各百貨公司與商圈的業績至少掉一半，百貨公司平常都沒什麼民眾去逛街，只剩夜市還有一些小生意可以賺錢。

楊翔茗指出，比較母親節的生意，商圈的生意差了50％，包含化妝品或精品等乏人問津，因民眾不想花錢，甚至是沒有多餘的錢可花用。有些人則是不想花在台灣，要省錢出國。他建議，當家的民進黨政府要拿出辦法，不要讓人民陷入水深火熱中。

台中市的百貨公司則使盡花招，力抗消費力衰退，有業者不斷引進餐飲或潮店、汰弱擇強，過去3到5年才進行大改裝，現在改裝調整時間愈縮愈短，試圖突破軍改年改所帶來的消費衝擊。

台中百貨業者表示，台灣百貨業經濟成長率約2.5％，母親節感恩祭，部分業者報出的成績雖有3至5％，但比起景氣好時期動輒10至20％差很大；以往陸客大舉來台時，百貨公司退稅金額比對，全盛期可達整體營業額5％，近2年已退到1％以下。

中壢SOGO表示，今年母親節到現在正進行中的年中慶檔期，確實明顯感受到消費力沒有往年那麼好，今年母親節檔期維持13天，銷售業績2億9800萬，和去年相當，而依消費特性，化妝品類和家電類賣的比較好，服飾類相對就比較弱一點。

(中國時報)