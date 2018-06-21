軍改影響62975人 占退役軍人53.9％

軍人年改新制重點

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中國時報
／台北報導

退輔會統計至4月底，受到軍人年改影響的退役軍人總數為62975人，約占53.9％，平均受影響金額每月10643元。反軍改退役軍人團體「八百壯士」宣布結束長達485天，在立院外埋鍋造飯的抗爭行動，之後將通過釋憲、成立協會等方式繼續捍衛權益，他們揚言，將用選票教訓民進黨。

在受影響的62975人中，校級軍官受影響者為49242人，所佔比例最高，每月金額為11036元；其次為士官長10960人，金額為6772元。至於將級軍官為2253人，每月少21950元；尉級軍官332人，影響金額7835元；士官受影響188人，月減2917元。退撫會仍在彙整最新資料。

昨日三讀通過修正條文也比照公教年改的「雙薪肥貓」條款，即未來支領退休俸的軍士官就任由政府資助的行政法人、政府捐贈經費達20％的法人、事業或私立大專院校專任教師等職務，若每月支領薪酬超過新台幣3萬3140元，均將停發退休俸。

軍人年改條文中最具爭議的「夫妻離婚剩餘財產分配請求權」，儘管國防部長嚴德發、退伍會主委邱國正均表態反對，但仍三讀通過。未來軍士官配偶只要婚姻關係存續2年以上，離婚後得請求分配軍士官的1/2退休俸。

三讀條文規定，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，其配偶須年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才可在軍士官亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金。

(中國時報)

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