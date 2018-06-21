小花副手吳芳銘 脫黨選縣長

嘉義縣副縣長吳芳銘20日宣布，將以無黨籍身分投入年底嘉義縣長選戰。（張伊珊攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

2018嘉義縣長選舉再添變數！嘉義縣副縣長吳芳銘20日下午4時無預警宣布，將退出民進黨，以無黨籍身分投入年底嘉義縣長選戰，他強調這是「無色的力量、人民的覺醒」，此舉不僅震撼嘉縣政壇，更衝擊原本較被看好的綠營選情。民進黨縣長參選人翁章梁對此表示遺憾；國民黨縣長參選人吳育仁樂見吳芳銘參選，更希望他堅持到底。

恐危及翁章梁 綠震撼

吳芳銘表示，經深思熟慮後才決定挺身而出，強調「不是開玩笑的決定」。他認為，目前台灣政黨鬥爭、內耗不斷，嘉縣更被派系綁架，由於看不慣政黨惡鬥、派系霸權、中央部分農業政策不接地氣，且要擺脫嘉縣老苦窮的命運等，「也是時候更進一步付出」，發揮專長為人民服務。

縣長稱不知情 不意外

因事出突然，正在跑行程的翁章梁得知後，表達「遺憾」，他會繼續勤走基層，有信心打贏選戰。嘉義縣長張花冠與議長張明達皆表示，事先不知情，但也不意外，2人會再跟吳好好聊聊，了解他參選的原因。民進黨嘉縣黨部主委林沐惠表示，每個人都有參選權利，「只能尊重。」

吳育仁認為，吳芳銘宣布參選縣長有兩個意義，一是新生代已無法容忍嘉縣17年來，在一人一派掌控下，「老、窮」及淪為最不幸福的縣市；二是民進黨黨內初選不公不義，二軍出線引起強烈不滿。

無黨加入戰局 藍樂見

吳芳銘強調，民進黨縣長初選已是過去式，在擔任副縣長期間，深刻體會底層人民的生活，他認為利益分配不應由上而下決定，「一再透過比力氣的方式」，因此會以無黨籍身分參選，未來將與翁章梁、吳育仁進行公平的君子之爭，「改變社會不容易，要先從改變自己開始。」

由於吳是民進黨員，民進黨發言人何孟樺昨天表示，嘉義縣已經過黨內初選程序，提名候選人，任何黨員有違紀參選等行為，黨中央會快速以黨紀處分。

黨內人士表示，就算吳芳銘先退黨、再以無黨籍參選，可能還是會被視為違紀，將吳開除黨籍。自行退黨跟開除黨籍的差別在於，退黨隨時可回黨，被開除黨籍須隔5年才能再入黨。

黨內人士指出，年初嘉義縣長登記初選時，吳芳銘因未繳黨費、不符初選的兩年條款，無法參與，如今黨內提名人選已確定，卻宣布要參選，「有誰會跟他站在一起？」

(中國時報)

張花冠副手吳芳銘 脫黨選縣長 新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。