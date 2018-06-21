小花副手吳芳銘 脫黨選縣長

2018年06月21日 04:10 中國時報 張伊珊 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

2018嘉義縣長選舉再添變數！嘉義縣副縣長吳芳銘20日下午4時無預警宣布，將退出民進黨，以無黨籍身分投入年底嘉義縣長選戰，他強調這是「無色的力量、人民的覺醒」，此舉不僅震撼嘉縣政壇，更衝擊原本較被看好的綠營選情。民進黨縣長參選人翁章梁對此表示遺憾；國民黨縣長參選人吳育仁樂見吳芳銘參選，更希望他堅持到底。

恐危及翁章梁 綠震撼

吳芳銘表示，經深思熟慮後才決定挺身而出，強調「不是開玩笑的決定」。他認為，目前台灣政黨鬥爭、內耗不斷，嘉縣更被派系綁架，由於看不慣政黨惡鬥、派系霸權、中央部分農業政策不接地氣，且要擺脫嘉縣老苦窮的命運等，「也是時候更進一步付出」，發揮專長為人民服務。

縣長稱不知情 不意外

因事出突然，正在跑行程的翁章梁得知後，表達「遺憾」，他會繼續勤走基層，有信心打贏選戰。嘉義縣長張花冠與議長張明達皆表示，事先不知情，但也不意外，2人會再跟吳好好聊聊，了解他參選的原因。民進黨嘉縣黨部主委林沐惠表示，每個人都有參選權利，「只能尊重。」

吳育仁認為，吳芳銘宣布參選縣長有兩個意義，一是新生代已無法容忍嘉縣17年來，在一人一派掌控下，「老、窮」及淪為最不幸福的縣市；二是民進黨黨內初選不公不義，二軍出線引起強烈不滿。

無黨加入戰局 藍樂見

吳芳銘強調，民進黨縣長初選已是過去式，在擔任副縣長期間，深刻體會底層人民的生活，他認為利益分配不應由上而下決定，「一再透過比力氣的方式」，因此會以無黨籍身分參選，未來將與翁章梁、吳育仁進行公平的君子之爭，「改變社會不容易，要先從改變自己開始。」

由於吳是民進黨員，民進黨發言人何孟樺昨天表示，嘉義縣已經過黨內初選程序，提名候選人，任何黨員有違紀參選等行為，黨中央會快速以黨紀處分。

黨內人士表示，就算吳芳銘先退黨、再以無黨籍參選，可能還是會被視為違紀，將吳開除黨籍。自行退黨跟開除黨籍的差別在於，退黨隨時可回黨，被開除黨籍須隔5年才能再入黨。

黨內人士指出，年初嘉義縣長登記初選時，吳芳銘因未繳黨費、不符初選的兩年條款，無法參與，如今黨內提名人選已確定，卻宣布要參選，「有誰會跟他站在一起？」

(中國時報)