張花冠副手吳芳銘 脫黨選縣長 新聞透視－擺脫藍綠 無色覺醒崛起了

2018年06月21日 04:10 中國時報 呂妍庭

嘉義縣花、文之爭去年鬧得沸沸揚揚，縣長張花冠與立委陳明文為屬意的縣長人選不同，從戰友到形同陌路，甚至衍生「攬牢牢」風波，兩人對摃雖因民進黨嘉縣長初選落幕，陳明文支持的翁章梁勝出，張花冠看似暫居下風，但吳芳銘投入縣長選戰，花、文之爭延長戰線的同時，嘉縣綠營的分裂也讓國民黨得以見縫插針，爭取出線機會。

儘管張花冠對吳芳銘參選一事表示還要再了解，但吳芳銘是張花冠副手，自嘉縣府文觀局長就一路獲張花冠提拔，他在民進黨初選時釋出參選意願，並獲得張花冠的支持，最後因黨齡問題退場，但吳芳銘選縣長傳聞在地方非但不曾停止，甚至被視為張花冠陣營「備胎」，他的副縣長任期需與張花冠同進退，卻依舊勤跑行程，近半年來曝光度甚至比張花冠還高，張花冠陣營在議長張明達初選失利，短暫休息補足元氣後，換上吳芳銘以無黨籍再戰。

此外，吳芳銘也有強烈的參選意願，他和民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁都曾投身野百合學運，也一起在縣府共事過，更是民進黨祕書長洪耀福東海大學和學運社團的學弟，如今洪耀福已成一黨要角，翁章梁又有極大機會成為新任縣長，有理念和政治企圖心的吳芳銘自然也想有一番作為。

吳芳銘才宣布要脫黨參選，民進黨內部已開嗆要祭黨紀處分，更有人以張花冠、陳明文代理人之爭延燒來形容，加上吳芳銘在黨內初選力挺議長張明達，張花冠昨卻又說吳芳銘登記黨內初選時受到不公平待遇，要說民進黨初選分裂趨使他宣布參選，也不為過。

只是吳芳銘畢竟出身民進黨，現黨已有提名的縣長人選，不管是檯面上的政治人物或支持者，恐怕都很難跟他站在一起，難怪吳芳銘會喊出「無色覺醒」，除拉攏中間選民，極可能利用黨內的矛盾情感，集結反陳與挺張的勢力，只是能否發揮作用，是不是能像吳芳銘所說的「花若盛開，蝴蝶自來」？大家都在看。

(中國時報)