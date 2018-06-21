謝文進拚市長 林智堅遇內訌

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

擔任兩屆的新竹市議長謝文進已篤定參選市長，挑戰高民調的昔日輔選對象林智堅，除了要面對20幾年的老戰友、民進黨立院總召柯建銘的情誼壓力，現實面還要賭上議長寶座，但謝文進毅然決然表示，社會氛圍與勸進讓他義無反顧、更無退路，為了新竹市政他一定要出來。

無黨籍的謝文進是近20年來民進黨在新竹市的扛轎大將，與柯建銘關係密不可分，支持兩人的樁腳幾乎重疊，此次謝文進在地方大老的支持下決定出馬，老柯很尷尬，因為一邊是老友、一邊是徒弟，手心手背都是肉。

不過幾個月來，老柯以行動證明，他的立場是「勸退」老友，端午節當天更不放棄最後機會再度與謝長談3小時，只不過謝文進已有打死不退的決心，他說：「社會氛圍、執政太差，已無退路，不為所動，希望柯總召不要再為難。」

前天晚間1份民調出爐，不僅數字不利謝，綠營還將他與吳敦義送作堆。謝文進說，他又還沒正式宣布，不會理會這樣的民調，不過對方竟已出招，讓他更覺得自己的決定沒錯。

新竹市雖是藍大於綠的縣市，但摻雜外移人口與高知識分子的政治不確定因子，選民意向相當詭譎，無黨究竟能否在藍綠之間殺出血路，這不僅考驗謝文進的個人魅力與組織動員，也驗收林智堅3年多來的施政究竟有無深入民心。

這兩天已有兩份不同陣營的民調出爐，看好的都是林智堅，謝文進與許明財則各有領先，值得注意的是，其中1份民調的政黨取向仍是國民黨勝過民進黨，顯示林智堅仍保有搜括中間選票的能力，如此對無黨的謝則構成很大威脅。

未來，是國民黨利用綠色執政的不信任優勢死守提名的許明財得利，還是林智堅守住民進黨基本盤再開發年輕、中間選票出線，又或是謝文進以無黨身分再分食藍綠選票而竄出，結盟、棄保、邊緣效應勢必接連出籠。另外民進黨籍前市長蔡仁堅，與以白色力量自居的交大博士黃源甫，也都在臉書宣布參選，竹市百里侯之爭，料將是場空前精采的選舉大戲。

(中國時報)