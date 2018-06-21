國際奧會反對 中選會執意公投

2018年06月21日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉綁公投數量大爆炸，其中由民間團體發起的「台灣正名參與2020東京奧運」公投，已啟動第二階段連署，但即使年底通過，亦難以落實。中選會主委陳英鈐昨接受廣播專訪時指出，瑞士洛桑的國際奧委會（IOC）在5月3日特別開會決議，不接受中華台北奧會改名，體育署曾特別行文提醒中選會；今年3月的聽證會上，外交部及教育部體育署官員，也都持反對意見。

至於為何洛桑奧委會決議後，中選會仍通過「台灣正名參與東京奧運」公投？陳英鈐說，根據《公投法》規定，停止公投的事由，是必須已實現公投目的，並由立法院通知中選會，才可以停止公投，但IOC的決議並非《公投法》規範的停止公投理由。

陳英鈐受訪時說，IOC應該是有得知台灣民間團體發起「正名公投」，所以才開會決議不接受中華台北改名，但公文上並無「明示」就是因為公投案。

以台灣之名參與東奧困難重重，就連民進黨執政下的體育署及外交部都不看好，在審理公投案的聽證會上沒持正面態度。

體育署副署長林哲宏說，體育署身為體育最高主管機關，保障台灣選手都能參賽，享有與其他奧運會員國同等權利，是體育署最高原則，坦言現階段的「奧會模式」是不得不為的妥協結果；但未來會衡酌國內民意與國際現況，積極參與國際賽事。

外交部非政府組織國際事務會副執行長張秀禎在聽證會上說，中華奧會與IOC在1981年簽署洛桑協議，依據協議以中華台北（Chinese Taipei）及會歌、會旗參與賽事；簽署的書面文件協議雙方有拘束力，如果此公投案通過，外交部確實疑慮，有可能產生牴觸協議，導致中華奧會及相關機關無法執行結果，認為中選會應將牴觸國際協議納入考量。

(中國時報)