蔡總統召開國安會議！陸美貿易戰 恐有失控之虞

2018年06月21日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

對於陸美貿易衝突最新發展，蔡英文總統昨天召集國安首長會議，國安會報告指出，美國若進一步對2000億美元進口大陸產品加徵10％關稅，影響面勢必擴大；若陸美持續報復，可能觸發全球金融市場強烈震盪及貿易保護主義蔓延，後續衝擊影響將有失控之虞。

總統指示精準研判因應

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統特別指示，國安會應協同行政部門充分掌握陸美貿易衝突的最新情勢，並精準研判，同時強化政府各部門的整體因應能量。為避免國人及國內產業對陸美貿易衝突升高產生不安心理，行政院及相關部會應就相關問題適時對外說明，以安定社會人心。

評估對台美陸三邊衝擊

鑑於陸美貿易衝突有長期化趨勢，國安會在報告中指出，未來台灣必須審慎應對可能出現的結構性變化，包括全球產業供應鏈重整，兩岸台商在區域供應鏈所扮演角色的重大變化，以及對陸美台三邊關係可能造成的影響。

黃重諺表示，今年3月陸美貿易衝突升高以來，總統即高度重視，除指示國安會成立專案小組，國安會也邀集財經相關部會及國安部門，陸續召開6次專案會議，本月19日第6次會議中綜整各相關部會最新研析報告，在這次國安首長會議提出。

黃重諺指出，國安會綜整相關部會評估分析，美國依據貿易法301條款對進口大陸500億美元產品加徵25％關稅，對台灣的影響很有限。其中7月6日開始實施的「清單一」部分，在4月3日美國貿易代表署（USTR）公布暫時清單時（共1,333項，現縮減為818項）已有充分評估，對國內相關產業及大陸台商影響皆不大。

目前對台產業影響有限

至於「清單二」部分（尚待USTR完成公聽程序及最後決定），黃重諺說，包括石化、機械、半導體等產品項目，由台商供應部分均很有限，並不致對整體經濟造成顯著影響。

黃重諺說，國安會除已組建專業團隊，針對陸美貿易戰可能發展預做研判、評估，並預籌規畫全盤因應對策外，也統合經濟部、行政院經貿談判辦公室、中央銀行、外交部、陸委會及國安局等機關，完備各項訊息、情勢掌握及研判工作。

黃重諺表示，蔡總統重申，政府會以國家整體戰略利益、貿易利益及產業發展轉型需求，在貿易戰所涉及的每一項產品或每一個領域，考量台灣的需要及應有立場。

至於美國的進口鋼鋁關稅豁免清單中未見台灣，經濟部次長龔明鑫坦言，過去已經以雙邊管道表達意見，結果如此，政府確實感到些許失望，行政院政務委員鄧振中已率團赴美，爭取鋼鋁關稅豁免。

(中國時報)