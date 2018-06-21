陸批貿易恐怖主義 號召反恐

2018年06月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

針對美國威脅將在已公布的500億美元徵稅清單之外，再對價值2000億美元的大陸產品加徵10％關稅，大陸「中國國際廣播電台」的國際在線網站20日發表評論文章，批評白宮此舉「失去理性、近乎瘋狂」，並指控美國這種單挑全球、重創世界自由貿易的做法，根本是「赤裸裸的貿易恐怖主義」，敦促國際社會一致反恐，反擊美國的貿易舉動。

美國總統川普上周宣布對價值500億美元的大陸產品課徵高額關稅，陸方立即宣布以同等規模實施報復、對美國進口產品加徵關稅。白宮星期一接著宣布，川普下令美國貿易代表制定一個價值2000億美元的進口大陸產品清單，為追加10％的關稅做好準備，同時警告大陸若再次實施報復，美國將對另外2000億美元的大陸貨物加徵關稅。

大陸稱美方的最新舉動是極限施壓和訛詐的做法，並誓言會做出強力反擊。國際在線網站20日的評論文章呼籲國際社會盡快行動，「共同打贏這場貿易領域的反恐之戰」。幾個月來，北京一直在謀求歐盟、日本和印度等國家站在大陸一邊，共同對付它所說的美國的貿易保護主義行為。這些國家與美國和大陸都保持密切的經貿關係。它們雖然對川普政府的一些貿易政策表示不滿，但同樣對北京長期以來實施的不公平貿易政策提出批評。在美中貿易爭端不斷升級的時候，這些國家大多不願選邊站。

面對川普再次揮舞關稅大棒，北京雖誓言反擊，但避免貿易戰恐怕才是上上策。有港媒報導稱，面對華府步步進逼，向來有「救火隊長」之稱的大陸國家副主席王岐山，將於本月底或7月初銜命赴美斡旋，為一觸即發的陸美貿易戰「消消火」，畫下「停戰線」，不放棄談判的機會。

現年69歲的王岐山堪稱大陸官員中，唯一擁有對美交往、國際談判經驗豐富的官員。1994年他出任中國建設銀行行長，長期與美方打交道；2008年出任溫家寶內閣的國務院副總理時，主管金融及商貿，長期參與大陸對外經貿談判，在華爾街有深厚人脈。

(中國時報)