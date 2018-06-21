對全世界都不利 張忠謀盼雙方不要打起來

2018年06月21日 04:10 中國時報 譚淑珍 、 呂清郎 、 張佩芬 、 劉馥瑜 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰白熱化，三三會新會長許勝雄形容像是「拿著機關槍掃射」，所以陸美貿易戰若真開打，統一企業董事長羅智先直言，全球都會「烏煙瘴氣」；台積電創辦人張忠謀則期盼「不要打起來」！

陸美貿易戰持續變化，張忠謀指出，「局勢一直在變，我希望貿易戰不要打起來。」他說，如果貿易戰打起來，對陸美兩方、甚至全世界都不利。

許勝雄也認為，如果貿易戰開打，衝擊面會很大。對陸美兩方，他形容是從原本「拿著槍打一打，有標靶、有目標、有課稅項目」，演變為是「拿著機關槍掃射」，現在陸美雙方已經不只是在叫陣，甚至是在「賭氣、賭魄力」，如果把政治因素也加進來，衝擊將會是全面性，後果也很難預料。

「全世界都會烏煙瘴氣」，羅智先直言，現在根本分不清哪個是純粹的大陸或美國產品，陸美貿易真打起來，全世界都會捲進國際貿易戰裡，他認為雙方最好談一談走向和解。

他說，貿易戰對統一這種內銷型產業的「直接影響不大」，但若大環境充滿不確定性，對內需市場的「間接影響還是存在」。

不過，遠東集團董事長徐旭東則持樂觀態度，「我不悲觀，」他認為，影響有限，但問題是心理戰。他說，主要問題在政治，陸美兩大國都不肯被占上風，「大家都想占上風，今天500億美元、明天2000億美元，我不覺得會發生，因為這影響很大。」所以，他要大家對台灣有信心，要正面思考，不要抱怨政府太多。

陽明海運董事長謝志堅指出，美國對大陸主要針對科技與大宗物品，大陸對美國主要是農產品、原油與汽車；如果真的開打，航空貨運、貨櫃船運與散裝船運都受影響，但是各項貨品仍有購買需求，只是買的地點改變，交通業界應變能力要很強。

慧洋海運董事長藍俊昇也認為，貿易戰對散裝船運最沒影響，因為大宗物料與農產品是一定要買的，只是換個地方買，如果改向中南美買，航程還要更遠。

(中國時報)