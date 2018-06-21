台灣半導體優勢面臨考驗

友善列印
中國時報
／台北報導

陸美貿易戰延燒，美國總統川普宣布對價值500億美元的大陸商品加徵關稅，經濟部次長龔明鑫認為會影響到全球半導體市場，但仍對台灣半導體領先優勢有信心。學者則指出，若貿易戰持續擴大，導致陸、美供應鏈分離，台灣勢必面臨選邊站難題。

對於美國針對大陸301調查案，公布2份課稅清單，龔明鑫表示，第1份清單對台影響有限，第2份清單雖出現積體電路等產品，但台灣輸陸的半導體多會經過加工成消費性電子產品，這些成品未在清單中，目前影響也不大。不過，他直言，貿易戰持續擴大，未來恐怕會影響到全世界半導體市場。但他相信台灣半導體業在全球有足夠競爭力。

台灣經濟研究院產經資料庫副研究員劉佩真認為，隨著貿易戰白熱化，大陸將會加強國內的自給能力，雖然如台積電等大廠還是能坐穩晶圓代工技術領先地位，但台灣產業可能會在中低階的IC設計和半導體封測方面感受到壓力。貿易戰加劇，也可能排擠大陸對台灣的下單，她說，「接下來就要考驗台灣半導體營運的彈性和應變的能力。」

另外，劉佩真指出，長期來看，陸、美的供應鏈恐怕會走向分離，「台灣在這當中到底該怎麼選？」要倒向美國、日本等國家，或是朝向大陸，兩者對台灣來說都是重要的貿易對象，這將會是政府的課題。

龔明鑫強調，政府將會因應未來佈局，強化台灣生產基地，最終「壯大台灣最重要，才不會擔心外來的風風雨雨」。

(中國時報)

對全世界都不利 張忠謀盼雙方不… 納瓦洛嗆「大陸會輸得更多」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。