台灣半導體優勢面臨考驗

2018年06月21日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰延燒，美國總統川普宣布對價值500億美元的大陸商品加徵關稅，經濟部次長龔明鑫認為會影響到全球半導體市場，但仍對台灣半導體領先優勢有信心。學者則指出，若貿易戰持續擴大，導致陸、美供應鏈分離，台灣勢必面臨選邊站難題。

對於美國針對大陸301調查案，公布2份課稅清單，龔明鑫表示，第1份清單對台影響有限，第2份清單雖出現積體電路等產品，但台灣輸陸的半導體多會經過加工成消費性電子產品，這些成品未在清單中，目前影響也不大。不過，他直言，貿易戰持續擴大，未來恐怕會影響到全世界半導體市場。但他相信台灣半導體業在全球有足夠競爭力。

台灣經濟研究院產經資料庫副研究員劉佩真認為，隨著貿易戰白熱化，大陸將會加強國內的自給能力，雖然如台積電等大廠還是能坐穩晶圓代工技術領先地位，但台灣產業可能會在中低階的IC設計和半導體封測方面感受到壓力。貿易戰加劇，也可能排擠大陸對台灣的下單，她說，「接下來就要考驗台灣半導體營運的彈性和應變的能力。」

另外，劉佩真指出，長期來看，陸、美的供應鏈恐怕會走向分離，「台灣在這當中到底該怎麼選？」要倒向美國、日本等國家，或是朝向大陸，兩者對台灣來說都是重要的貿易對象，這將會是政府的課題。

龔明鑫強調，政府將會因應未來佈局，強化台灣生產基地，最終「壯大台灣最重要，才不會擔心外來的風風雨雨」。

(中國時報)