納瓦洛嗆「大陸會輸得更多」

2018年06月21日 04:10 中國時報 諶悠文 、 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮貿易顧問納瓦洛19日表示，川普總統威脅將對價值2000億美元的大陸輸美產品徵收懲罰性關稅，是自衛措施，目的是因應大陸的經濟侵略。納瓦洛說，在陸美不斷加深的貿易糾紛中，相較於美國，大陸會輸得更多，不過美陸雙方對話的大門仍然敞開。

納瓦洛在白宮與記者的電話會議上宣稱，白宮已給大陸改變其「侵略行為」的機會，但2017年的海湖莊園峰會和去年雙方高層官員的數輪貿易對話，都沒有產生任何進展。納瓦洛說：「川普總統所採取的行動純屬自衛性質。是為了保護美國的科技成果不受中國侵略性的行為的危害。」

納瓦洛表示，大陸低估川普的決心，除非大陸改變「掠奪性」貿易作法，川普會按照計畫落實對大陸的關稅措施。「顯而易見，中國會輸得更多、更多。」他指出，大陸去年對美出口金額超過5000億美元，遠高於美國對大陸的1300億美元。

納瓦洛重申美國的指控，大陸利用一連串不公平的作法，包括網路偷竊、國家支持企業併購、強迫技術轉移和出口限制，試圖在先進新工業部門取得全球優勢。納瓦洛並駁斥川普政府的貿易政策將影響金融市場和全球經濟的說法，他說，這些是為了保護美國採取的必要行為，最終只會讓美國和全球貿易系統受益，只會「有相對很小的影響」。

美國官員於6月15日正式宣布將對價值500億美元的大陸商品加徵25％的關稅，並將於7月6日開始對其中價值340億美元的產品加徵關稅，另外160億的產品將接受進一步的審議。

大陸立即反制。北京宣布將對659項價值500億美元的美國商品加徵25％的關稅。這些產品涉及汽車和包括黃豆、玉米和小麥在內的農業產品，關稅也將在7月6日實施。

白宮19日公布一份報告，指稱中國大陸在經濟上的侵略性行為威脅美國以及全世界的知識產權。

白宮貿易與製造業政策辦公室（OTMP）公布報告，指出大陸透過多種途徑取得美國的技術和知識產權，包括偷盜、網路入侵、強迫美國公司技術轉讓、規避美國對技術的出口管制、限制原物料出口、大手筆投資美國高科技產業。

(中國時報)