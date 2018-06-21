幼兒學注音 專家認利大於弊

2018年06月21日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部2009年為幼兒家長印了一份《爸爸媽媽放輕鬆》手冊，裡面提到「學前階段本來就不該教注音」、「先學注音，無關日後的學習成就」。不過，這樣的說法昨遭一群專家反駁，他們認為，應該讓幼兒早點學注音，以及早進入閱讀世界。

透過遊戲 潛移默化

教育部國教署組長武曉霞回應，沒有規定幼兒園不能教注音，僅要求必須透過與音韻有關的學習活動或遊戲來進行，且不能進行以精熟為目標的讀寫算教學。也就是，幼兒園透過遊戲讓小朋友學習注音是可以的。

目前注音符號的學習未納入現行幼兒園教保活動課程大綱，有些幼兒園從小班就開始教，有的在大班下學期幼小銜接課程時才教，極少數幼兒園完全不教。

分散學習 效果更佳

台灣閱讀協會昨舉辦「ㄅㄆㄇ及早教、及早學：幫助兒童探索知識和想像世界」座談會，與會專家認為，注音的學習可以提早到學前進行，幼兒不但學得會，這樣的早期學習，對入學後的讀寫發展有很大助益，尤其對弱勢或有學習困難的幼兒幫助甚大。

讀寫困難 提早發現

清大教育與學習科技學系講座教授柯華葳說，現在許多幼兒園不教注音符號，小朋友進小學前的暑假必須惡補，學習胃口被搞壞。小學一年級前10周密集教注音符號，讓小朋友感到壓力沉重，她曾遇過一個小一生，說學習注音符號讓他「生不如死」，讓人不捨。

柯華葳表示，現在僅在小一前10周教注音符號實在不夠，應該採分散式學習，讓他們從5歲到小二這3年時間慢慢以注音符號與國字搭配學習，效果比較好。

台東大學師範學院院長曾世杰表示，之前有學者在台東進行早期閱讀教學實驗發現，幼兒園大班兒童可以學注音，而且學得很快樂；大班時學注音的效果，可以延續到小一；弱勢兒童大班時未學注音，會一上小學就遙遙落後。

彰師大特教系助理教授呂偉白表示，讀寫障礙兒童，多數在學前注音符號的學習就已經出現徵兆，因此，幼兒園教注音符號的話可以提早發現高危險群的讀寫困難幼兒，若及時進行補救的話，可以減輕他們日後在學業上的困難。

(中國時報)