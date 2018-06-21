教團家長憂 寫字課殘害幼苗

2018年06月21日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

一群學者認為幼兒園應該教注音符號，但家長及教團卻有不同看法，他們反對教育部宣布幼兒園必須教注音符號，因為一旦變成正式課程，就會衍生進度及評量問題，讓這麼小的孩子承受學習壓力，那是在殘害幼苗。

全國教師工會總聯合會幼教委員會主委張馨仁說，按照現行的幼兒教育課綱，語文領域強調「理解與表達」，如果幼兒園透過遊戲讓小孩子認識注音符號，那可以接受；但若是讓小孩不斷去書寫注音符號以達到熟練，就有違「理解與表達」的理念。

張馨仁說，幼兒園是學前教育，不是小學的先修班，幼兒園對於注音符號的教學，按照既有課綱來做就可以，教育部千萬不要宣布為正式課程，以免後遺症無窮。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，幼兒的肌肉及骨骼尚未發育完全，注音符號放到四宮格裡面都要落在固定位置，如果強制小朋友去書寫，對他們是傷害。

台北市健康國小退休老師陳純純說，小朋友進到小學後，家長通常會問兩個問題，一是小學老師會重新教注音符號嗎？二是小一生在前10周都在學注音符號，會不會很可憐？

陳純純表示，在小一班級裡面，通常有一些學生之前完全沒有學過注音符號，因此小學老師會重頭教起；而小一生連續10周學注音符號，確實非常辛苦，老師在第11周不應急著做總結性評量，而是要輔導未跟上進度的小朋友，讓他們對學習有信心。

(中國時報)