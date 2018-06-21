新聞透視－遊戲中學習 勿因噎廢食

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中國時報

幼兒園到底該不該教注音符號，學者專家和家長、教師團體之間各有說法，看似兩邊意見在交鋒，但是實際上也有交集，那就是幼兒園沒有必要完全放棄教注音符號，但應該讓小朋友從遊戲中學習，效果最好。

早期教育部禁止幼兒園以任何形式教小朋友注音符號，違反者，在評鑑時會被扣分。當時理由是，小朋友的肌肉及骨骼尚未發育完成，如果讓他們在很小的年紀就學習注音符號，對成長不利。

不過隨著時代演進，原有觀念慢慢在調整，現行幼兒園基礎評鑑指標已將此點規定刪除，允許透過與音韻有關的學習活動或遊戲來進行注音符號教學，但仍禁止將注音符號列為單獨課程或教小朋友不斷重複書寫以達熟練程度。

台灣閱讀學會的學者專家昨天再往前推進一步，他們主張及早讓小朋友學注音符號，對入學後的發展有很大助益，也能幫助兒童探索知識和想像世界。例如，小二下全國平均識字量約1300個，但課本出現過的漢字不到700個，小朋友哪裡學的？主要是透過注音自己學的。

但在昨天座談會中，學者專家只是將小朋友學習注音符號的年齡往下降到5歲；台中市四季藝術幼兒園老師廖佩玲上台簡報「注音符號怎麼教」時，也都是提供自己如何利用遊戲或活動教注音符號，而不是讓小朋友去書寫。

現在並非所有幼兒園都教注音符號，教師、家長團體極力反對教育部將注音符號列為幼兒園正式課程，他們的意見與學者專家或有些許不同，但雙方卻都支持以遊戲方式來教小朋友認識注音符號，這是目前各界共識、也是最可行的一條路。

(中國時報)

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