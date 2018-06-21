C羅化身死神 淘汰摩洛哥

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

C羅（白衣）在禁區內魚躍衝頂，開賽不到4分鐘就打開摩洛哥大門。（法新社）

2018俄羅斯世足賽B組小組賽20日第2輪登場，由葡萄牙對戰摩洛哥，葡萄牙球星C.羅納多沒有讓球迷失望，搶在開賽第4分鐘以一記頭槌破網，頂進個人第4球，終場葡萄牙就靠C羅的進球以1：0擊敗摩洛哥，拿下首勝。

C羅進球榜再度超車

葡萄牙在小組賽連續對戰西班牙、摩洛哥戰績1勝1和，拿到4分積分，葡軍2場比賽總共進了4球，這4球都是C羅的傑作，而C羅的進球數超越俄國隊契里薛夫的3球。摩洛哥則是連吃2場敗仗，目前仍無積分、排名殿後，晉級16強已經無望。

葡萄牙排出「4-4-2」陣型主要是總教練桑托斯想要採取積極攻勢，徹底攻破摩洛哥「4-2-3-1」的鐵桶陣法，不僅要贏球、還要主控賽局；果然摩洛哥守不住葡萄牙的布陣，C羅一開賽立即頭搥建功。

曾在賽前表示可以與C羅一起爭取進擊機會的B.席爾瓦，開賽第4分鐘馬上開出一個角球、穆提紐把球調中，C羅在人群中魚躍頭槌入網，踢入本屆個人第4球；第9分鐘C羅再度在門前起腳，可惜沒進，但他的旺盛攻擊帶起葡軍高昂士氣。

摩洛哥少了幸運之神

葡隊採取C羅與奎德斯的雙箭頭的戰術，C羅也會幫奎德斯製造攻擊機會，但被門將穆哈瑪迪擋下；其實不僅穆哈瑪迪很忙，葡軍的門將派崔修也忙著阻擋多次摩洛哥的反撲。因為光是全場摩洛哥持球占了54％、並有16次攻門機會，而葡軍10次。

1986年墨西哥世足賽，摩洛哥曾以3比1打敗葡萄牙，以1勝2和戰績拿下小組賽第1，成為非洲國家表率。本屆摩洛哥渴望重返榮耀，尤其20日對上葡萄牙展現更積極的搶攻，隊長貝納提亞上、下半場都有攻門，但是幸運之神不在他這邊，無功而返。

(中國時報)