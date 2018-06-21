蘿蔔看世足－C羅英雄命 臭屁有道理

2018年06月21日 04:10 中國時報 李弘斌

儘管葡萄牙次役對摩洛哥踢得險象環生，不過憑藉隊長C.羅納多開賽不到4分鐘的閃電頭槌，葡軍仍拿下本屆世足首勝。而從過去的孤掌難鳴，到帶領葡軍成為以他為核心的奪標勁旅，C羅絕對堪稱足球史上最全能的巨星之一。

何謂全能？的確，從首戰以右腳分別踢進12碼球與自由球，還有左腳遠射破門，C羅20日再以頭槌頂開摩洛哥大門，本屆4顆進球的方式都不一樣，這的確是某種程度的「全能」，卻還不足以詮釋C羅的獨特。

C羅的獨特之處，是他在這支葡萄牙隊中幾乎「無所不能」。除了在鋒線突破射門、頭槌搶點，以及操刀各種定位球，C羅的優異體能與彈性，讓他在死球防守也會回到葡萄牙防線，協助解圍。

所謂的全能不只是角色扮演，而是轉瞬間就能變換且游刃有餘。以首戰對西班牙的一次角球防守為例，原本在自家禁區的C羅在隊友解圍後，開始加速投入快攻，他在一瞬間超越除西班牙門將德赫亞的場上所有人，狂奔逾70公尺至對方禁區前緣接獲傳球，才用了10秒鐘！

從當年的年輕氣盛到如今的成熟，C羅知道如何用自己的全能身手帶領葡萄牙，隊友也知道如何跟他合作，讓昔日的一人球隊變成一支團隊。更可貴的是，33歲的他還能保持豐沛的體能，締造世足最老「帽子戲法」紀錄。

C羅在英超曼聯的前隊友艾弗拉受訪時爆料，有次訓練後C羅請他吃午餐，結果竟只有沙拉和水煮雞胸肉等健康食物，吃完還拉他繼續踢球，是個不折不扣的「訓練狂」。

也許很多人覺得C羅太臭屁，但「臭屁有理」，天生英雄命絕非偶然。20日他攻入國家隊生涯第85球，超越匈牙利耆宿普斯卡斯成為歐洲第一人，一點也不令人意外。（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)