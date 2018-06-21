蘇亞雷斯破門 烏拉圭與俄晉級

2018年06月21日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

羅斯攜手晉級16強蘇亞雷斯21日終於發揮剛強意志，與沙烏地阿拉伯之戰第23分鐘埋伏在敵軍門前左腳勁射破門，幫助烏拉圭最終1比0獲勝，與俄羅斯在小組賽同以2連勝6積分，成為本屆賽事前兩支晉級16強的隊伍，而埃及與沙烏地阿拉伯則提前淘汰。

這是蘇亞雷斯踢進個人本屆第一球，這是他生涯第100場代表烏拉圭出賽的里程碑，更是他在國家隊第51顆進球，同時也是3度參加世足賽踢進的第6球，進球效率全隊之冠，不愧是南美豪強的指標性人物。

兩隊過去在正式國際賽只交手過2次，烏拉圭1敗1和，不曾擊敗過沙烏地阿拉伯，最近一次對戰是在2014年10月的友誼賽，當時1比1戰平，這是烏拉圭首次擊敗對方。烏拉圭首戰以1比0險勝埃及，蘇亞雷斯3度射門都失手，飽受外界質疑眼光。

此役開賽後反倒是已無退路的沙烏地阿拉伯頻頻搶攻，數次壓迫到烏拉圭門前，可惜不是射偏，就是被穆斯萊拉擋下。屢攻不下的「西亞綠鷹」，拚戰20分鐘之後氣勢為之中輟，擅長被動反擊的烏拉圭掌握住一次角球機會，沙烏地阿拉伯門將阿歐瓦斯撲出想要將空中的球攔截下來，沒想到球從他的手上緣滑過，然後落在蘇亞雷斯的腳邊，蘇亞雷斯這次沒讓機會溜走，第一瞬間起腳破門，而這一球也成為烏拉圭晉級的重要基石。

(中國時報)