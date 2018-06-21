阿根廷突圍 梅西不能沒戲

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽進行第2輪小組賽，「藍白軍團」阿根廷首戰遭冰島1比1「凍結」，22日凌晨對「格子軍團」克羅埃西亞，必須全力求勝；C組「高盧雄雞」法國首戰險勝澳洲後，對上秘魯則準備變陣，力拚2連勝。

2018世足賽D組小組賽，22日凌晨2點「藍白軍團」阿根廷要出戰「格子軍團」克羅埃西亞，阿根廷因為第一場比賽跟冰島以和局收場，想要以分組前二晉級16強，對克羅埃西亞會是關鍵的一戰。

格子軍團 複製冰島

阿根廷清楚，他們第2場小組賽將會是更艱鉅的90分鐘，當家球星梅西肩上的擔子會更重，因為包含上屆在內，他在世足賽最近21次射門都沒進球，上役對冰島操刀12碼球還被擋下，賽後坦言很傷心沒能替球隊建功。

阿根廷後衛莫薩多表示，面對克羅埃西亞，是全隊所有球員都要挺身而出的時候，「進攻時不去想梅西這位球員，或是不給他球，幾乎是不可能的事，但我們要實際點，這是團隊運動，每個人都要做好自己的工作，幫助梅西拉出進攻空間，完成進攻。」

克羅埃西亞1勝在手，後衛洛文也想複製冰島封鎖阿根廷的戰法，「阿根廷擁有世界上最好的球員之一，那就是梅西。但看了他們跟冰島的比賽，會發現冰島隊表現相當出色，展現如何擋住梅西的攻勢，不要想去用一名球員對付梅西，而是要靠整支球隊阻止他。」

法國變陣 拚2連勝

相較於阿根廷首戰沒贏，另一支強隊法國雖然獲勝，但靠一次改判12碼球與烏龍球才擊敗澳洲，表現也遭到質疑。次役對上秘魯，法國教頭德尚可能從4-3-3改回資格賽主打的4-4-2，把高中鋒吉魯與中場悍將馬圖伊迪推上先發。

吉魯首戰替補上場，對法國戰局有正面效果，他的身高對秘魯防線也有優勢。而上役在中場拚搏有些吃力，法國更需要馬圖伊迪的高效拚搶，來抗衡秘魯的強壯中場。首役先發的鄧貝萊、托利索可能被取代。

(中國時報)