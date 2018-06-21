美閃退人權理事會 俄搶加入

2018年06月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國駐聯合國大使海利女士19日在華府國務院宣布，美國即起退出聯合國人權理事會。（路透）

繼退出聯合國教科文組織、巴黎氣候協定及伊朗核協議後，美國19日宣布退出聯合國人權理事會，痛批這個機構是「充滿政治偏見的屎坑」，長久以來對以色列存有偏見，而且改革不力。

美國駐聯合國大使海利女士和國務卿蓬佩奧當天在華盛頓宣布這項決定，但她表示美國不會放棄其人權承諾。海利抨擊人權理事會「偽善、自私」，名不符實，炮轟俄羅斯、大陸、古巴和埃及阻撓美國改革理事會的努力，也批評與美國擁有相同價值觀，且鼓勵美國留下的國家「不願認真挑戰現狀」。

此外，海利點名委內瑞拉、古巴、大陸等國家雖為理事會成員，卻完全不尊重基本人權。但她沒提到在葉門戰爭中殺害平民的沙烏地阿拉伯。2016年多個人權團體曾呼籲暫停沙國會籍。

美嗆是有偏見的屎坑

此前一天，聯合國人權事務高級專員胡笙呼籲美國川普政府停止在美墨邊界拆散非法移民家庭的「荒謬」政策。

人權理事會上個月表決通過，將對加薩發生殺戮進行調查，和譴責以色列過度使用暴力，僅美國和澳洲投下反對票。蓬佩奧說：「人權理事會閉口不談違法犯罪者的行為，卻誣衊那些沒有犯罪的人，使得違反人權現象層出不窮。」

大陸外交部發言人耿爽表示，中方對美方的決定感到遺憾，人權理事會由聯合國大會授權設立，是各方在人權領域開展對話與合作、交流與互鑑、共同促進人權事業發展的重要平台，各方均高度重視。

川普政府一再揚言，如果不徹底改革人權理事會，美國將退出。美國決定退出不久，俄羅斯常駐聯合國代表團表示，俄羅斯已申請成為聯合國人權理事會2021-2023年的成員國。

人權團體批損國家利益

人權團體批評川普政府沒把人權列為美國外交政策的優先要務。人權觀察（Human Rights Watch）執行長羅思說，川普似乎只在乎捍衛以色列。美國國內數個慈善團體譴責川普政府此舉背叛了美國的價值觀，這種「孤立主義舉措」，只會損害美國利益。聯合國人權事務官員也對此感到失望，並指出美國應該向前邁步，而非向後退步。

以色列總理納坦雅胡則叫好，他痛批聯合國人權理事會是「偏頗、敵對、反以色列的組織，未忠於它保障人權的使命」。

聯合國在2006年成立人權理事會，總部設在瑞士日內瓦，47席成員由聯合國大會選舉產生，每任3年。

(中國時報)