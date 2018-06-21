川普自殺式退群 將陸推向世界領袖

2018年06月21日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國20日宣布退出聯合國人權理事會，大陸外交部發言人耿爽除表示遺憾，承諾將持續促進國際人權事業健康發展。大陸微信公眾號「牛彈琴」發文指出，美國「逆全球化」之際，大陸在擁抱全球化，有助於大陸被接受為國際社會的領導成員，陸美的角色正悄然互換。

耿爽20日在外交部記者會表示，陸方一貫倡導並致力於維護多邊主義，支持人權理事會等機制開展工作，在世界範圍內共同促進和保護人權。陸方將繼續與各方一道，通過建設性對話與合作，為國際人權事業健康發展做出自己的貢獻。

對於美國一再退出各種國際組織，大陸知名政論類微信公眾號「牛彈琴」細數，川普上台後，幾乎都是一言不合，甩手就走，管你是什麼東西：美國退出了TPP，留下日本等一堆小夥伴目瞪口呆傻傻站著；美國退出了巴黎協定，讓歐洲氣得大罵川普不顧子孫後代死活；美國退出了聯合國教科文組織，為賴帳5億美元這種辦法也真是絕了；美國還退出了伊朗核協定，一場血雨腥風正在中東醞釀。

文章說，現在世界上普遍感覺陸美的角色正悄悄發生變化，美國逆全球化，大陸在擁抱全球化；美國要求「美國第一」，大陸歡迎世界搭便車；美國撕毀《巴黎協定》，大陸繼續推進減排。

同時，大陸也加快布局，例如大陸和俄羅斯越走越近，大陸和印度、日本都在改善關係，歐洲國家領導人也紛紛來大陸訪問。還有，鄰國北韓最厲害的80後領導人金正恩，第三次訪問大陸。

金融大鱷索羅斯就曾經說過，川普一系列做法，「將大大有助於大陸被接受為國際社會的領導成員（leading member），他發揮的作用甚至會超過中國人自己」。

文章稱，把索羅斯的話翻譯過來，「這就是大陸的國運啊，碰上了這麼喜歡折騰的川普！」文章形容，「這是一盤大棋，不是中國象棋、不是國際象棋，更像是下圍棋。圍棋中，包含著人生哲學和世界戰略。」

(中國時報)