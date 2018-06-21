蔡文膽 姚人多接海基會副董

總統府副祕書長姚人多將接任海基會副董事長兼祕書長。（陳信翰攝）

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中國時報
／綜合報導

總統府副祕書長姚人多將轉任海基會副董事長兼祕書長，總統府發言人黃重諺昨表示，姚人多對大陸社會的研究多有涉獵，過去兩年，姚人多先後歷任國安會諮詢委員及總統府副祕書長，對於政府在兩岸政策的基本態度及原則，都有清楚了解；這項人事安排，顯現蔡英文總統對兩岸交流的高度重視及期許。

兼任祕書長職務

此外，陸委會香港事務局長嚴重光任期將於7月屆滿，局長職務將由現任參事兼祕書處代處長盧長水接任，預定7月底走馬上任。

立法院5月底三讀通過《大陸委員會組織法》，除了名稱從「行政院大陸委員會」變更為「大陸委員會」；預計於7月2日舉行揭牌儀式，按編制，目前尚缺一名政務副主委和一名常務副主委，相關人事可望於近日出爐。

姚人多才華洋溢，是蔡英文的文膽，過去可說是民進黨公民路線總舵手。但姚人多進入總統府後，在《勞基法》、同婚議題等上，他的想法與民進黨政策不同，夾在公民團體與民進黨中間，常覺得裡外不是人，令他感嘆不如歸去，陳菊在4月北上接總統府祕書長，姚人多即向陳菊表明辭意。

與小英有革命情感

然而蔡英文愛才，捨不得讓姚人多離去，安排姚在海基會，繼續在蔡的決策核心內。

姚人多與蔡英文有革命情感，姚人多曾經表示，以前蔡英文還未選上總統時，發脾氣，他可以在旁邊好說歹說，勸蔡不要生氣，但是現在蔡已當上總統，總不能再用這種方式，「又不是太監」。

(中國時報)

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