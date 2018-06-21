吳伯雄飛蘭州 緊密兩岸關係

2018年06月21日 04:10 中國時報 慶正 ／台北報導 ／台北報導

19日甫歡度「80雙壽」的國民黨前主席吳伯雄、戴美玉伉儷，今率團搭機飛往蘭州。吳伯雄此行是應甘肅省委書記林鐸邀請，前往天水市參加2018（戊戌）年公祭伏羲大典，並將轉往銀川參訪，及專程參加上海2018滬台論壇。

這也是吳伯雄調息養身近兩年來，第一次率團登陸，國民黨中評會主席團主席張榮恭、前圓山飯店董事長、前國民黨文傳會主委李建榮等人陪同。據了解，大陸相關部門領導會與吳伯雄會談，上海市領導將設宴接風。

公祭伏羲大典以「同祖同脈、中華共祭」為主題。吳伯雄曾在2011年後，分別前往河南及陝西西安祭黃帝陵，他對能親自向代表中華人文始祖的伏羲氏和黃帝致祭，闡揚「一畫開天、肇啟文明」的開創精神感到光榮。

細數兩岸近20年的交流往來，吳伯雄總在關鍵時刻，出手救援。在陳水扁政府與大陸烽火對抗，2000年台灣首度政黨輪替後的11月下旬，吳伯雄時任國民黨副主席，率團前往福建龍岩，出席世界客屬懇親大會，並前往廣州黃花崗與南京中山陵敬謁，這是國民黨遷台後，國共兩黨高層的第一次公開接觸。他與時任大陸國務院副總理錢其琛、海協會長汪道涵、全國政協副主席葉選平、福建省長習近平等晤面，打破半世紀國共不相往來，樹立兩岸交流的寶貴經驗。

2008年5月，馬英九當選總統，吳伯雄再以執政黨主席身分，與中共總書記胡錦濤首度會談。2013年6月，吳伯雄榮譽主席與剛上任總書記不久的習近平首次會晤，習曾提出，兩岸統一不是追求形式上的統一，而是兩岸心靈契合統一，這也是習很重要的對台理念。

(中國時報)