陸朝一家親 北京聯朝抗美

第三度訪問大陸的北韓領導人金正恩，昨參觀中國農業科學院國家農業科技創新園。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩三度訪陸，外界聯想，北京透過拉攏北韓「聯朝抗美」，在貿易與半島議題與美抗衡。20日上午，大陸國家主席習近平在釣魚台國賓館會見金正恩，金表示，當前朝陸「像一家人一樣親密友好、相互幫助」。當天金也參觀中國農業科學院和北京軌道交通指揮中心，由北京市委書記蔡奇陪同。

金正恩20日除了訪問中國農業科學院、北京基礎設施投資有限公司，謀求兩國經濟合作，北韓勞動黨友好參觀團上月也曾到此參觀。下午金正恩前往機場前，先到了北韓駐陸使館，可能是慰問籌備「川金會」的使館職員。

朝中社除了高度評價金正恩訪陸與陸朝關係，也稱金正恩感謝陸方，為成功舉辦川金會和會談，提供「積極而真摯的支持和良好幫助」。

北韓報導中還特別提到，陸方在19日晚間為金正恩的來訪舉行盛大晚宴前，參加人員觀看了收錄兩黨、兩國最高領導人3次歷史性會晤的紀錄影片。

新華社稱，習近平昨在釣魚台國賓館接見金正恩時強調，金正恩百天內訪陸會晤，「雙方共同開創了陸朝高層交往的新歷史」，也稱陸朝雙方達成的重要共識正逐步得到落實；朝鮮半島對話緩和勢頭得到了有力鞏固。

另外，法廣報導，大陸學者鄧聿文表示，金正恩訪陸可能有三項重點，一是向大陸通報川金會情況，特別是和川普是否達成了一些棄核細節；二是討論北韓下一步改革開放，尋求大陸支持；三則是協商解除制裁。

他認為陸美貿易戰與北韓問題，兩者「肯定有聯繫」，從大陸這次事先公布金正恩訪陸的時間點來看，不排除大陸在陸美博奕中，有意利用北韓向美國施壓。

(中國時報)

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