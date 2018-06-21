北韓擬歸還大批美軍遺骸

圖為2003年2月間，在南韓首爾的美軍基地內，聯合國司令部官兵圍繞著存放韓戰士兵遺骸的棺木送行。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國兩位匿名官員透露，北韓可能會在近日開始交還在1950年至1953年韓戰期間失蹤的美軍遺骸。報導指出，預期北韓會交還大批遺體，先將遺體移交總部設在南韓的聯合國盟軍司令部，司令部再將遺體轉交至夏威夷希卡姆空軍基地，但可能要幾個月甚至幾年時間，才能辨識遺體身分。

韓戰期間，有3萬6500多名美軍戰死。美國軍方資料顯示，約有7700名美國軍人在1950年至1953年的韓戰中下落不明。北韓官員則表示，美軍遺體有200具。

根據外電報導，其中一位官員表示，預料平壤會交還「大批」遺體，但因北韓領導人金正恩善變，所以他不願透露具體數字。美國有線電視新聞網（CNN）則引述政府消息人士的話說，韓戰期間陣亡的200名美軍遺骸將在數天內被送還美國。美國總統川普15日受訪時也表示，北韓已啟動歸還美軍遺骸的程序。

北韓上次交還美軍遺體是在2007年時任新墨西哥州州長李察遜（Bill Richardson）造訪平壤時。這次北韓同意交還遺體，主要是拜4月27日南北韓文金會，以及6月12日川金會之賜。川金兩人簽署了聯合聲明，北韓承諾搜尋並歸還韓戰戰俘和失蹤人員的遺骸。

據悉美國已開始為接收遺骸做準備，若北韓行動夠快，這些遺骸將在本周之內運抵美國，但目前尚不清楚具體的運抵時間。預期北韓會先將遺骸轉交給駐在板門店的聯合國盟軍司令部，再由司令部移交給美軍接收。

(中國時報)

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