遠洋戰力大增 陸第3艘航母曝光

大陸中船重工集團微信公號「中船重工」昨發布配圖消息，顯示有3艘航母領銜的龐大編隊。擁有3艘航母將極大增強大陸海軍遠洋作戰和遠海打擊能力。（摘自「中船重工」微信公號）

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中國時報
李文輝／綜合報導
大陸3航母性能要點

有「航母搖籃」之稱的大陸中船重工集團，其微信公號「中船重工」昨發布一則配圖消息，顯示有3艘航母領銜的龐大編隊。軍事專家分析，這說明大陸即將在很短時間內擁有3艘航母，分別是服役中的遼寧艦、已完成首次海試的大陸國產航母、及即將登場的大陸首艘電磁彈射航母。擁有3艘航母將會極大增強大陸海軍的遠洋作戰能力和遠海打擊能力。

陸媒報導，中船重工黨組書記、董事長、重點工程總指揮胡問鳴，前天在該集團七○一研究所專題調研檢查，發布新聞的會議室背景圖是3艘航母，最前面是首艘大陸國產電磁彈射航母，艦載機有殲15和新型艦載固定翼預警機。

這3艘航母甲板「一平二翹」，居中最前一艘是平直甲板，矚目的是，這艘常規彈射型航母布置了3根彈射器，分別是艦艏兩根、斜角甲板一根。大陸軍事專家宋忠平分析，這說明彈射速度很快，戰機起飛頻度高，快速反應能力較強，實際戰鬥力比之前滑躍式甲板起飛能力高。另，升降機依然兩部。

分列兩側後方的滑躍型航母，與服役中的遼寧艦及試航中的首艘大陸國產航母吻合。再後方背景是十餘艘護航艦艇。大陸國防部發言人曾透露首艘國產航母排水量約為5萬噸。宋忠平表示，第二艘國產航母應該在8萬噸以上。

據悉七○一研究所是大陸艦船研究設計中心，被喻為「大陸航母搖籃」，前、現任所長朱英富、吳曉光，分別是遼寧艦的正、副總設計師。

(中國時報)

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