陸拚超級高鐵 飆速1500公里

2018年06月21日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸西南交通大學首席教授張衛華在2018年世界交通運輸大會「高速鐵路技術發展論壇」指出，在四川成都搭建試驗線，採用「高溫超導磁懸浮+真空管」技術的大陸版「超級高鐵」，已著手探討時速1500公里可行性。

大陸《科技日報》報導，張衛華提到，大陸高鐵正進行時速400公里技術研究，受限各種因素，「輪軌交通技術時速臨界線為600公里」。高速磁懸浮軌道交通，是未來技術發展主攻方向。

2013年，美國科技狂人馬斯克首次提出「超級高鐵」，設想運用真空管道建設「超級高鐵」，理論時速可達1207公里。

張衛華透露，世界上時速最快的真空高溫超導磁懸浮比例模型車試驗線，正在成都搭建，預計今年底前建成投入試驗測試。實驗室已驗證「磁懸浮+真空」能有效提升高鐵速度。

這條全新試驗線是直徑4.2公尺、長140公尺特製管道，在低氣壓環境中測試，實驗車車底布滿特製高溫超導材料，依靠液氮形成低溫，有超導和磁懸浮效果。

張衛華說，高溫超導是指在攝氏零下196度液氮環境中，特殊材料製成超導體，具有零電阻效應。高溫超導磁懸浮有自穩定性，換言之，把高溫超導體放在永磁軌道上後，列車在低速甚至靜止狀態下，都具有穩定導向力和懸浮力。

他表示，成熟真空技術加上成型的高溫超導磁懸浮技術，二者結合即是未來超級高鐵。而「多態耦合軌道交通動模試驗平台」則加大兩者結合的基礎研究。此平台很可能在今年9月獲准開始實施，到建成約需31個月。最快將於2021年4月達到1500公里試驗時速。

(中國時報)