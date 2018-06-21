涉A補貼5億 德安董座遭約談

2018年06月21日 04:10 中國時報 陳志賢 、 陳祐誠 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

德安航空遭檢舉涉嫌長期作假帳，以不實發票浮報機隊維修費及行政管銷支出，詐領交通部民航局離島航線補貼款5億元，涉嫌詐欺、偽造文書罪。台北地檢署昨指揮新北市調查處，兵分8路搜索德安航空台北總部、高雄小港機場、台東豐年機場營運維修站等處，約談董事長郭自行9人到案，漏夜偵辦。

德安航空2005年起開始經營蘭嶼、綠島、七美、望安等5條離島航線，去年載客人數近10萬人次，估計5條航線光機票現金收入就有1.2億元。據統計，德安去年獲利逾2000萬元，但累積虧損仍有2.77億元。

不實發票 浮報飛機維修

交通部民航局考量離島航線較冷門，業者光靠機票收入難以支撐。為照顧離島偏鄉居民，並鼓勵航空業者分擔飛航任務，特別訂立《大眾運輸事業補貼辦法》，編列預算補貼飛離島的航空公司。

德安航空自2005年與交通部民航局約定，以每期為10年，每年可向民航局申請虧損補貼款。但檢調接獲檢舉，指德安呈交民航局的補貼計畫書中，有大量的維修支出，稽核人員實際到維修機棚查核，卻沒看到申報項目在執行。

此外，董事長郭自行的私人花費也列入補貼清單中，疑做假擴大虧損。

私人開銷 照列虧損清單

據民航局補貼資料顯示，2005年起德安每年獲得補貼多半超過1億元，10多年來補貼款超過10億元，加上每年獎勵金約1000萬元，其中不實浮報的支出恐逾5億元。另據統計，2014至2016年度，德安分獲補助1.27億元、1.39億元、2.25億元，其中2016年度因租用新機，虧損擴大，補助隨之大增。

檢調昨搜索位於北市德安航空總部、董事長郭自行等人住處。台東德安櫃台人員對此十分低調，僅表示所有員工均正常上班，班機狀況也正常。

檢調亦請民航局專業人員協同比對，而原計畫約談13人，因4人出國，因此以涉嫌人身分約談郭自行等8人及1名證人，釐清案情。對此，民航局說，案由檢調偵辦中。

(中國時報)