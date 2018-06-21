野青眾闖華山引道 鐵警查辦

2018年06月21日 04:10 中國時報 王思慧 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

「野青眾」團體在華山藝文特區閒置空間辦活動，昨傳出成員6月中旬擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區開電音趴，質疑已危及行車安全。台鐵表示，野青眾沒有提出申請，疑破壞門鎖或攀牆進入，已通報鐵路警察局調查，鐵警局已循線清查主辦人身分，近日將依《鐵路法》傳喚相關人。野青眾則說不便回應。

射箭教練陳伯謙在華山草原自治區犯下分屍案，租借自治區場地的「野青眾」團體也被民眾指控製造噪音、亂丟垃圾，甚至被發現在台鐵停用的華山引道辦活動，該處也是電影「總舖師」拍攝地點之一。台鐵平時封閉入口，未經申請不得進入。

網友在台大批踢踢PO文，截圖「野青眾」當天舉辦電音趴，參與者上傳的照片。網友指出，台鐵台北地下華山東出口平常封閉，參加活動的人卻翻過圍牆或自己開了門走下去，「而且這通道下去之後，會直接連通道台鐵行車的縱貫線，最後會連到台北車站，一直走進去如果不注意會被火車撞」。

台鐵得知後表示，台北段地下整個鐵路區間，只有此段有坡度連接到地面，地點在市民大道及金山北路路口，若需要大型搶救車輛，就只能從此進出。鐵警局也說，該處因交通安全顧慮列為禁區，依《鐵路法》第57條，行人不得在鐵路路線、隧道內行走逗留，可開罰1萬至5萬元。

台鐵表示，之前電影總鋪師曾在華山引道拍攝，當時有提出申請，但野青眾的活動並未提前申請，在此聚會明顯觸法。

鐵警局表示，華山引道華山東出口原本的圍牆較為低矮，民眾可輕易翻入，不排除民眾是以爬牆、破壞門鎖方式非法闖入，再從裡面開緊急通道供其他人進出。目前已在清查活動成員身分，全案依違反《鐵路法》傳喚主辦人。

台鐵未來也會在該處附近加裝蛇籠及警告標示，呼籲民眾不要再隨意進入這個地方。

(中國時報)