野青眾闖華山引道 鐵警查辦

華山引道之前曾出借電影《總鋪師》拍攝，但「野青眾」違法在引道辦活動，台鐵已向鐵路警察局報案。（翻攝網路）

友善列印
中國時報
／台北報導

「野青眾」團體在華山藝文特區閒置空間辦活動，昨傳出成員6月中旬擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區開電音趴，質疑已危及行車安全。台鐵表示，野青眾沒有提出申請，疑破壞門鎖或攀牆進入，已通報鐵路警察局調查，鐵警局已循線清查主辦人身分，近日將依《鐵路法》傳喚相關人。野青眾則說不便回應。

射箭教練陳伯謙在華山草原自治區犯下分屍案，租借自治區場地的「野青眾」團體也被民眾指控製造噪音、亂丟垃圾，甚至被發現在台鐵停用的華山引道辦活動，該處也是電影「總舖師」拍攝地點之一。台鐵平時封閉入口，未經申請不得進入。

網友在台大批踢踢PO文，截圖「野青眾」當天舉辦電音趴，參與者上傳的照片。網友指出，台鐵台北地下華山東出口平常封閉，參加活動的人卻翻過圍牆或自己開了門走下去，「而且這通道下去之後，會直接連通道台鐵行車的縱貫線，最後會連到台北車站，一直走進去如果不注意會被火車撞」。

台鐵得知後表示，台北段地下整個鐵路區間，只有此段有坡度連接到地面，地點在市民大道及金山北路路口，若需要大型搶救車輛，就只能從此進出。鐵警局也說，該處因交通安全顧慮列為禁區，依《鐵路法》第57條，行人不得在鐵路路線、隧道內行走逗留，可開罰1萬至5萬元。

台鐵表示，之前電影總鋪師曾在華山引道拍攝，當時有提出申請，但野青眾的活動並未提前申請，在此聚會明顯觸法。

鐵警局表示，華山引道華山東出口原本的圍牆較為低矮，民眾可輕易翻入，不排除民眾是以爬牆、破壞門鎖方式非法闖入，再從裡面開緊急通道供其他人進出。目前已在清查活動成員身分，全案依違反《鐵路法》傳喚主辦人。

台鐵未來也會在該處附近加裝蛇籠及警告標示，呼籲民眾不要再隨意進入這個地方。

(中國時報)

涉A補貼5億 德安董座遭約談 華山案招魂 妹淚喚姊回家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。