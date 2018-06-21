台妹赴澳求職 遭面試主管性侵

2018年06月21日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

遠赴海外應徵竟遭性侵！29歲台灣女子去年10月到澳洲一間飯店應徵房務人員，面試過程中在飯店房間被男主管性侵2次得逞，案子正在審理中，男主管不認罪。檢方表示，將提出女方被迫就範的證據。外交部昨表示，代表處已與當地警方聯繫，確認案件已進入司法程序，並洽請當地檢警單位確保國人的司法權益。

英國《每日郵報》報導，該台女抵達澳洲4天後，前往潘達納斯曼特拉飯店（Mantra Pandanas）應徵房務人員的職位。

面試過程中，疑似英語不流利的台女，透過手機將中文翻譯成英文面試。面試官巴拉達斯多次詢問她，「你能夠做什麼來說服我雇用你？」布萊德斯發現台女有按摩師的經歷，要求她當場示範。

按摩後巴拉達斯表示，「換我幫妳按摩」，台女迫於無奈答應，巴拉達斯便在飯店房間內強脫台女衣服，性侵2次得逞。

巴拉達斯的律師馬利認為，台女必須提出「她不同意」的證據。而檢察官吉瑞則表示，當時巴拉達斯還向台女說，「你很漂亮，我很喜歡你」，並指出台女將會提供證據，證明巴拉達斯違反她的意願對其性侵。

外交部指出，經駐布里斯本辦事處了解，案發至今，代表處未接獲當事人請求協助或澳洲官方通報相關案情。媒體報導後，即與達爾文警方聯繫，由於達爾文與布里斯本兩地距離遙遠，現正設法與該女子取得聯繫，同時透過當地僑胞就近提供必要協助，確保司法權益。

(中國時報)