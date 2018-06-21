轉讓大陸股權 三圓駁假交易

2018年06月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

三圓建設董事長王光祥家族持有的轉投資公司成為大同大股東，使得三圓建設在大陸轉投資的三圓青島開發交易案受注目，甚至遭部分人士質疑為「假交易」。王光祥澄清指出，三圓和美商Csaco Overseas Limited的交易仍在進行，他個人投資大同股票陸續交割完畢，足以證明兩者資金毫無關聯！也無假交易問題。

三圓青島開發於2014年斥資台幣46.9億，在青島黃島區取得17.7萬平方公尺土地，規畫分二期興建。為提高資本運用效益及股東權益，三圓建設去年12月14日公告將處分三圓青島27.53％股權，轉讓給上海仲盛公司，預計處分利益9.69億元。三圓建設決定將大陸子公司獲利了結，預估EPS貢獻度高達16.1元，對股東來說是好消息。

王光祥表示，關鍵在於台商在大陸屬境外公司，不得與純中資的企業交易；三圓建設後來透過在美國掛牌、頗具規模的易居中國控股集團介紹，和同樣進軍大陸房地產的外資Csaco Overseas Limited洽談，對方表達強烈意願，交易價格、條件維持原先與仲盛公司一樣。

三圓建設財務長李焰彰解釋，依大陸境外投資人股權轉讓規定，交易對象必須同樣為境外公司，三圓建設與上海仲盛的交易觸礁；之後另找買主，因此公告變更交易對象為Csaco Overseas Limited，並已與對方簽訂買賣契約，預計12個月內完成處分。

上月22日，王光祥刊登公告指出，羅得投資、競殿投資、三雅投資公司已取得10.01％大同股票。王光祥強調，買進大同股票的資金與處分三圓青島的股權，一點關係都沒有，因為三圓青島的交易還在進行，合約、交易款項、金流都必須經過投審會審批，盼外界不要錯誤解讀。

(中國時報)