華山大草原3不管 里長怒了

2018年06月21日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

陳姓射箭教練疑在華山大草原將女子殺害分屍，引起外界質疑北市府管理出包。台北市長柯文哲20日受訪表示，警方已經在調查此案，所以先暫停該處活動，也已要求都發局重新訂定管理辦法。不過，仍有附近里長痛批，如果市府不能解決該處噪音、有礙市容觀瞻的問題，年底選舉就幫柯達成心願「讓他去偏鄉行醫吧！」

噪音擾人 里民常投訴

針對近日多起分屍案，柯文哲19日受訪時曾說，北市雖有社會安全網能找到行為偏差的人，但要防範恐怖情人確實不太容易，因為生理的健康容易檢查，心理的健康就比較困難。他昨天進一步強調，針對華山大草原的管理，會重新訂定規範，盼未來不再發生漏洞、憾事。

不過，北市中山區正守里長林洳萱不滿地在臉書PO痛批，很多里民過去常常打電話反映華山大草原的噪音，當地中正區梅花里長也很苦惱無法解決，「都更處沒能力管、中正區議員也不關心監督！」

林洳萱還暗諷柯文哲先前到附近的中一所坐鎮，盼解決警紀問題，又去天津街撿菸蒂，對於華山大草原的問題卻沒解決。她喊話，如果柯再不把該處有礙市容觀瞻的問題解決，「今年11月24日咱們就幫他達成他的心願，讓他去偏鄉行醫吧！」

暫停活動 要拆射箭屋

對此，都市更新處表示，因陳姓教練個人行為，即刻暫停野青眾團隊於華山大草原上一切活動，除撤場人員外，禁止進入草原，全力協助檢調單位調查詳情，至於射箭屋部分將待調查結束即行拆除。並同步啟動場地歸還予司法院之作業，待檢調結束後立即辦理全區場地歸還點交作業。

都更處還澄清，市府有積極輔導，包括不定期召開工作會議、辦理至少12次現地會勘督導、複驗及工作審議會，並陸續8次以正式函告野青眾團隊配合改善環境並善盡管理之責，接獲任何陳情反映，也均第一時間處理。

(中國時報)