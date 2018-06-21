文大宿舍案 侯辦駁不實指控

2018年06月21日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨緊咬文化宿舍案不放，侯友宜競選辦公室及又昱公司委任律師陳佳瑤20日上午提出6點聲明，強調公司合法設立、依法繳稅、合理簽約，同時說明土地取得、建物資金來源及公安問題，反駁綠營不實指控，也呼籲台北市政府與教育部別再互踢皮球，盡速查明真相並對外說明，不要到了選舉就政策反覆，影響學生權益。

盼盡速查明真相

教育部高教司長李彥儀昨表示，宿舍是教育部給大學補助款的指標之一，文化大學將大群館420個床位以宿舍提報給教育部，教育部也據此發給補助款。在教育部的認定中，大群館就是學生宿舍，不是集合式住宅。

文化大學20日晚間對外發布聲明，校方從未隱暪相關校務資訊，亦認定大群館可作宿舍用，據此把大群館相關床位，納入私校補助指標參考基準之一，「為何7年來都無問題，如今遇選舉年卻飽受批評及質疑？」。

陳佳瑤表示，文化大群館507坪土地為華崗段二小段0616地號，是侯妻子任美鈴婚前從娘家繼承。建物在1996年由友友公司取得建照，隔年取得使照，建地下一層至地上五層建物並申請99戶門牌，總工程款3600萬元，非外界訛傳1.7億元，任美鈴自籌100萬元再向娘家商借3500萬元。

陳佳瑤強調，為方便管理土地、建物及租金報稅，1994年設立資本額2500萬元的友友公司，代表人為任美鈴，2001年更名又昱公司，2013年代表人變更為女兒侯昱帆，公司地址設於板橋中山路現址，從未更動。

至今均依法繳稅

蘇辦質疑又昱公司是為逃稅設立的空殼公司，陳佳瑤解釋，民間將稅籍（公司地址）設立於記帳士處屬常見態樣，又昱公司屬微型公司，當初設立就是為大群館出租時能合法開立發票並報稅，未統租給文化大學前由任美鈴管理，與所有房客均依法簽訂租賃契約，還罕見將預收房租押金的利息也計入收入並開立發票，至今均依法繳稅，沒有逃漏稅。

針對新北市長參選人侯友宜因文化大學宿舍爭議遭綠營集全黨之力圍攻，讓侯陣營陷入苦戰；吳敦義在中常會則是發言力挺，強調侯友宜並無不法，指示中央黨部文傳會應該配合參選人，只要有任何需要，都必須盡力協助對外說明因應。

(中國時報)